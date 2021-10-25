СМИ о пресс-конференции Жапарова: На хорошем уровне, стильно и со вкусом

В Бишкеке 23 октября в госрезиденции "Ала-Арча" прошла большая пресс-конференция президента КР Садыра Жапарова. Многие эксперты отметили, что пресс-конференция прошла на высоком уровне.

Некоторые из участников поделились своими впечатлениями от организации пресс-конференции на своих страничках в социальных сетях.

Медиа-эксперт Семетей Аманбеков:

"Общие впечатления от пресс-конференции хорошие.

1) Порадовало оформление пресс-зала: сенсорный экран, когда президент говорил, выходили соответствующие цифры, инфографика, информация. В свободное время на экраны высвечивались символы нашего Кыргызстана. Получилось очень креативно, ни у одного президента на пресс-конференциях не видел такого!

2) Порадовало, что президент дал задать вопросы ВСЕМ журналистам, до последнего вопроса. Некоторые редакции, типа нашего BULAKkg даже задали по 2-3 вопроса. Итого конференция продлилась почти 4 часа.

3) Вопросы были разные, начиная от острых и заканчивая откровенно "подхалимажными". Никто не прерывал журналистов, не просил сократить вопросы.

4) Президент тоже отвечал по разному, где то четко, где-то очень размыто. Порадовало, что у журналистов не отобрали телефоны и каждый мог вести прямой эфир и показывать правду, как все происходило", - отметил Семетей Аманбеков.

Генеральный директор в ОсОО "Медиа Пресс" Жылдызбек Керимбаев:

"Многие журналисты отметили оформление сцены на пресс-конференции президента. На очень хорошем уровне сделали, стильно и со вкусом. Молодцы

На начало пресс-конференции Садыр Жапаров был немного болен, к концу он вроде выздоровел Беседа с журналистами ему идёт на пользу", - написал Жылдызбек Керимбаев

Участник конференции Т. Сагынбаев:

"Сегодня были четкие ответы на многие вопросы президента. Журналисты и общественность говорят, что довольны. Перед сессией вопросов и ответов Садыр Нуркожоевич подробно рассказал о проделанной и проделанной работе. Впереди так много хороших новостей", - написал Сагымбаев.

Фрилансер Данияр Джаркынбаев:

"Сегодня на пресс-конференции задал вопрос от имени всех участников Баткенской войны и семей погибших товарищей, не просто как к президенту государства, а как к главнокомандующему кыргызской армии с просьбой о присвоении статуса "Воина Баткенца", рассмотрении льгот и материальной помощи семьям погибших товарищей, инвалидам войны, участникам. Очень хотел добавить, что за митинги и "революции" внутри страны получают статус, жилплощадь и многие привилегии, а мы, тогда ещё на заре независимости государства, стояли насмерть не дав международным террористам пройти наши священные границы Кыргызстана, многое хочется сказать, ведь эфир смотрели миллионы наших соотечественников и среди них были семьи погибших товарищей и участники той войны. Может быть, главнокомандующий пригласит родителей и участников к себе и выслушает он обязательно поймет, всё таки самому пришлось пережить страдания и волокиту системы.

Президент выдержано выслушал, сделал пометки и дал поручение премьер-министру для решения вопроса и взял под личный контроль.

Мы, ветераны ОО РСВВБ (Республиканский совет ветеранов войны Баткена, председатель Бакалов Канат Асанович), выражаем надежду, что, наконец то этот руководитель государства, сможет понять и помочь нам в решении этого немаловажного для истории страны вопроса.

Хочу заметить, что, было приятно когда дали слово каждому кто захотел задать вопрос. Фишка была в том, что был приглашен кабинет министров, представители которого готовы были принять поручение на месте и вживую. Так же, было легко и удобно вести диалог или получать ответы. Президент проявил максимальную доступность и лояльное отношение к представителям СМИ. Спасибо команде пресс-службы президента за отличную и слаженную работу", - Данияр Джаркынбаев