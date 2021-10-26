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Исполком СНГ: КР готова к проведению заседания Совета глав правительств СНГ

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- Евгений Денисенко
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Кыргызская Республика готова к проведению очередного заседания Совета глав правительств стран СНГ, запланировано на 12 ноября в Бишкеке. Это отмечают в Исполкоме Содружества по результатам поездки его делегации в КР.

Делегацию возглавил первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов. Ее участники, как сообщается, проинспектировали ход подготовки к этому важному в жизни Содружества событию. И, находясь в Бишкеке, встретились с первым заместителем председателя Кабинета министров КР Арзыбеком Кожошевым и первым заместителем Министра иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР Нураном Ниязалиевым.

Собеседники рассмотрели вопросы, связанных с предстоящей встречей прмьер-министров. Делегация Исполкома СНГ отметила высокий уровень готовности принимающей стороны по организации заседания Совета в очном формате и созданию максимальных условий для его успешного проведения.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР был подписан протокол согласования вопросов такой подготовки. В нем в качестве места проведения саммита определена государственная резиденция "Ала-Арча". Также протокол содержит порядок решения организационных и протокольных вопросов, прописывает меры по обеспечению режима эпидемиологической безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/408433
Теги:
МИД, СНГ, Кыргызстан
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