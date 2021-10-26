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Военные КР приняли участие в учениях ОДКБ в Таджикистане

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- Евгений Денисенко
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В Таджикистане на полигоне "Харбмайдон" в 20 километрах от таджикско-афганской границы состоялся заключительный этап учений "Взаимодействие-2021", "Поиск-2021" и "Эшелон-2021". В них, по информации Объединенного штаба совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2021", в рамках которых проходили эти маневры, принимали участие 4 тысячи военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана и более 500 единиц техники.

В их числе - воинские контингенты государств- партнеров, состоящие из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа спецподразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе учений группировка Войск (Коллективных сил) ОДКБ провела совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства – члена ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

Выступая перед контингентами стран-участниц, Генеральный Секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что прошедшие учения ещё раз показали возросший уровень подготовки органов управления, воинских частей и подразделений, входящих в состав этих сил. "Все эти мероприятия продемонстрировали способность Коллективных сил Организации выполнить задачи по защите суверенитета и территориальной целостности государств ОДКБ", - отметил Зась.

Вместе с тем, по его словам, в ОДКБ исходят из того, что любые конфликтные ситуации необходимо решать мирным путем, путем переговоров и диалога. "Но если в отношении любого из государств – членов ОДКБ будет совершена агрессия, военный компонент Организации должен быть готов к ее отражению. Эта готовность подтверждена на прошедших учениях. Коллективные силы ОДКБ показали умения действовать слаженно и профессионально, плечом к плечу в едином братском строю, действовать в сложной, быстроменяющейся обстановке", - подчеркнул Генеральный секретарь ОДКБ.

"На этих учениях, - продолжил он, - мы не отрабатывали войну с Афганистаном. Наоборот, государства ОДКБ выступают за мирный, процветающий Афганистан, свободный от войны, терроризма, наркотиков, где люди живут и строят свою жизнь. Станислав Зась также отметил, что на маневрах отрабатывались вопросы уничтожения террористических групп, незаконных вооруженных формирований, "которые реально существуют, и это непосредственная угроза - как для наших стран, так и для самого Афганистана".


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URL: https://www.vb.kg/408435
Теги:
Афганистан, Кыргызстан, ОДКБ
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