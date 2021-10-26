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В Бишкеке был презентован проект "Ынтымактуу Жашоо"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке для представителей ЦИК КР, Госагентства регионального развития КР, Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, Госкомиссии по делам религий КР, а также для международных и неправительственных организаций, экспертов, политологов и других представителей гражданского общества представлен проект "Ынтымактуу Жашоо".

Проект реализуется International Alert, Национальным Центром Медиации и Институтом Политики Развития при поддержке Европейского Союза. И в рамках проекта командой International Alert проведено исследование, по результатам которого подготовлены тренинговые модули по конфликто-чувствительности, профилактике, оперативному предотвращению и разрешению социальных конфликтов, правам человека и медиации для гражданского общества на местном уровне и органов местного самоуправления. Во время презентации состоялось обсуждение вопросов поддержания правопорядка и верховенства права.

- Европейский Союз считает права человека, верховенство закона и поддержание правопорядка основой долгосрочной политической стабильности и экономического развития страны. Для успешной реализации проекта необходимо предварительное исследование потребностей и потенциала граждан, с тем, чтобы разработать правильную стратегию работы с местными активистами и органами местного самоуправления", - отметил глава Представительства ЕС, посол Эдуард Ауэр.

Представители проекта "Ынтымактуу Жашоо" ознакомили участников встречи с предварительными результатами "Оценки Нужд активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления в 25 локациях в 7 регионах Кыргызстана на предмет выявления потребностей населения, потенциала органов местной власти и организаций гражданского общества в эффективной профилактике конфликтов, вызванных политической нестабильностью в поствыборном процессе.

- В настоящее время очень важно формирование сильного гражданского общества, ориентированного на мир и согласие. И в вопросах профилактики и предотвращения конфликтов, ключевая роль, безусловно, принадлежит активной молодежи, которая будет тесно работать совместно с местными органами власти. Мы хотим вовлечь молодых активистов в диалог для продвижения мирной риторики и позитивной политической культуры", - отметила представитель International Alert в КР Шакират Токтосунова.

Для справки: "International Alert" совместно с Институтом Политики Развития и Национальным Центром Медиации работает в Кыргызстане над созданием платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана


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URL: https://www.vb.kg/408438
Теги:
выборы, Кыргызстан
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