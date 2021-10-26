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Русская гуманитарная миссия помогает школам Прииссыккулья

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- Евгений Денисенко
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Книги для создания уголков русской литературы получили два общеобразовательных учебных заведения в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Ценный груз поступил в них в рамках проекта по поддержке образования, реализуемого автономной некоммерческой организацией "Русская гуманитарная миссия".

Она, как сообщается, была создана для осуществления гуманитарной и благотворительной деятельности, в целях оказания помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных и военных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам, а также в целях содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами.

Получателями произведений классиков русской литературы и современных российских писателей, изданиями для учеников старших классов и книжками для первоклассников выступили на сей раз школа-гимназия № 2 города Каракол и средняя общеобразовательная школа имени Садырбека Абдракманова села Кызыл-Суу Жети-Огузского района Иссык-Кульской области. В общей сложности – около двух тысяч экземпляров, пополнили школьные библиотечные фонды.

По информации Русской гуманитарной миссии (РГМ), это уже не первый образовательный проект в Кыргызстане, направленный на популяризацию здесь русского языка, знакомство школьников с творчеством русских писателей.

Так, с декабря 2019-го по июль 2020 года проводился международный конкурс для преподавателей "Русский язык в Кыргызстане – новые горизонты", победители которого провели неделю в Москве. В 2020 году был открыт кабинет русского языка в школе № 2 Каракола, сделан ремонт в нем, закуплено необходимое техническое оборудование (мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, звуковые колонки) и мебель, пополнен библиотечный фонд.

А ранее РГМ совместно с Министерством образования и науки РФ и при содействии Министерства обороны РФ доставила в Кыргызстан 21 280 учебников на русском языке. Их получили 16 школ Тюпского района Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/408445
Теги:
Россия, Кыргызстан
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