Наших пятиборцев в Азии уважают

Президент Федерации современного пятиборья Кыргызстана Валерий Новиков избран вице-президентом Азиатской федерации по этому виду спорта. За его кандидатуру проголосовали представители континентальных федераций почти единогласно.

Необходимо отметить большую работу Валерия Викторовича Новикова и его коллег по развитию этой дисциплины в нашей стране. Не смотря на постоянный дефицит финансов, рыцари пяти качеств Кыргызстана успешно выступают на международной арене. В частности, наши пятиборцы часто становятся призерами чемпионатов Азии, победителями различных международных турниров. Не редко и в Кыргызстане проводятся международные состязания, а мемориал чемпиона мира среди юниоров Юрия Хоришко стал популярным у многих спортсменов мира. Кроме того, часто в Бишкеке и в Чолпон-Ате проводятся первенства Азии, другие крупные соревнования. Ежегодно растет число юных пятиборцев в нашей стране. Все больше тинейджеров стремятся освоить сразу пять спортивных дисциплин: бег, стрельбу, фехтование, плавание и конный спорт.

В Азиатской федерации современного пятиборья Валерий Новиков зарекомендовал себя, как отличный организатор, специалист и большой патриот этого вида спорта.

Кроме того, главный тренер сборной Кыргызстана Виктор Мальцев избран начальником технического комитета Азиатской федерации.