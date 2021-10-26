Только политическая воля руководства КР помогла взять COVID под контроль

Политическая поддержка нынешнего руководства страны чрезвычайно важны для обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения. Недальновидность же и отсутствие политического видения у предыдущего было продемонстрировано в самые тяжелые дни 2020 года, когда под давлением гражданского общества, чередой проклятий, руководство Кыргызстана обратилось к руководству России на высоком политическом уровне для оказания помощи в борьбе с пандемией. Республика принимала любую помощь от всех, кто ее предлагал", - отметила в интервью VB.KG Нинель Кадырова, международный эксперт по политике и финансированию систем здравоохранения, доктор медицины и магистр государственного управления.

- Сказалось ли позднее поступление вакцин в страну на нынешних не очень высоких темпах проводимой сейчас прививочной кампании?

- К сожалению, Кыргызстан с большим запозданием начал активный поиск вакцин от COVID-19 для предотвращения распространения инфекции, что стало возможным опять же только после смены высшего руководства страны. Только 19 марта этого года Китайская Народная Республика поставила в Кыргызстан 150 000 доз вакцины Sinopharm на безвозмездной основе. До этого времени Кыргызстан был единственной страной в Центральной Азии, которая не имела доступ к вакцинам. А в феврале в рамках государственного визита в Российскую Федерацию была достигнута договоренность и о поставке 500 000 доз "Спутника V".

Эта задержка, безусловно, не могла не сказаться на темпах вакцинации, которые могли быть значительно выше, если бы страна была заранее обеспечена вакцинами в полном объеме. А стало быть, гораздо раньше удалось бы стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, меньше было бы заболевших и умерших от осложнений, вызванных COVID.

Причем, у Кыргызстана были все возможности для стабилизации ситуации с COVID, которыми он, по сути, не воспользовался. Кыргызстан на протяжении всего периода независимости участвовал в различных международных проектах в качестве пилотной страны, что давало ему неоспоримые преимущества в доступности новых технологий, новых знаний, новых подходов. Примером этому является участие Кыргызстана в проектах Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), Альянса по прозрачности лекарств (MeTA). Кыргызстан входит в перечень стран, имеющих право на безвозмездное получение вакцин в рамках механизма COVAX – глобального механизма закупки вакцин против COVID-19. Кстати, в том числе и по этой линии поступают сейчас вакцины в страну.

По оценке ООН в Кыргызстане, сектор здравоохранения вообще оказался неспособным удовлетворить потребности населения в медицинском обслуживании. Возможности страны в отношении количества коек в центрах наблюдения и лечения пациентов оказались ограниченными. Были выявлены существенные пробелы в обеспечении готовности в таких сферах, как координация, безопасность, в том числе для персонала медицинских учреждений. Слабо велась и разъяснительная работа среди населения.

Очень точно, на мой взгляд, обрисовал прежнюю ситуацию в стране с коронавирусом постоянный представитель Всемирного банка в Кыргызстане Навид Хасан Накви: "Пандемия сняла занавес и вуаль, которыми страны прикрывались по вопросу готовности системы здравоохранения. Гражданское общество во время пандемии в Кыргызстане мобилизовалось, чтобы закрыть прорехи в системе здравоохранения, оно выступило в регионе показательным примером".

- По мнению авторитетных эпидемиологов, Кыргызстану не избежать очередной волны коронавируса. В этой ситуации правомерно возникает вопрос: как защитить наших сограждан от болезни и насколько Кыргызстан готов к новой волне пандемии?

- Нельзя забывать уроки прошлого. И, думаю, они извлечены. Чувствуется, что в Минздраве прогнозируют развитие ситуации на случай принятия экстренных и предупреждающих мер. Что касается населения, то лучшего способа защиты, чем вакцины, мир пока ничего не нашел. И, судя по данным опроса, проведенного в ноябре 2020 года при финансовой поддержке ЮНИСЕФ, большинство кыргызстанцев (72%) оценивают серьезность заболевания в случае своего заражения как тяжелую, более половины респондентов (57%) полагают, могут заразиться COVID-19 в будущем, а 10% оценивают вероятность как очень высокую.

К сожалению, показатели смертности от COVID – это только верхушка айсберга, большая опасность – это последствия перенесенной инфекции, которые беспощадно проявляются в росте заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, нарушений свертываемости крови, поражений почек, психических расстройств и т.д. До конца еще не изучены последствия COVID -19 и его влияние на репродуктивную систему.

Уже достоверно известно, что многие люди, перенесшие острый COVID-19, еще долго чувствуют себя плохо, порой до такой степени, что они не в состоянии работать. Такой "затяжной" COVID-19 может сопровождаться целой группой симптомов, включая чувство усталости и изнеможения, нарушение когнитивных функций и состояние, которое пациенты называли "затуманенным сознанием". Постковидные симптомы проявляются даже у тех, кто перенес COVID в легкой форме и не был госпитализирован.

Большинство пациентов с COVID-19 сталкиваются с неврологическими симптомами, от потери обоняния и вкуса до эпилептических припадков и инсультов. Международная группа ученых из Университета Любека в Германии, французского Института Пастера в Лилле и других исследовательских центров буквально на днях установила, что COVID-19 травмирует еще и сосуды мозга, что может быть причиной нарушения его работы.