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Миссия ОБСЕ сообщила о нарушениях на выборах президента Узбекистана

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На выборах президента Узбекистана, которые прошли 24 октября, были зафиксированы "серьезные процедурные нарушения". Об этом в ходе пресс-конференции по итогам выборов заявил Райнхольд Лопатка, специальный координатор и лидер краткосрочной миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"День голосования прошел мирно. Но мы наблюдали значительные процедурные нарушения", - сказал Лопатка. Так, по его словам, "кандидаты в президенты были лишены возможности выступить с критикой действующего главы государства". "Несмотря на некоторую открытость СМИ, право жителей страны на свободное высказывание мнения остается ограничено", - констатировал эксперт.

"Наши наблюдения показывают, что в Узбекистане были проведены важные реформы, но демократия – это долгий и сложный процесс… Узбекистану нужно продолжать двигаться в этом направлении. Эти выборы показали, что демократические реформы последних лет должны быть продолжены, чтобы закрепить то, что уже достигнуто", - заявили представители ОБСЕ.

Накануне Лопатка отметил в разговоре с журналистами, что за последние годы в Узбекистане произошли улучшения в сфере выборов. "Вы на верном пути, но это не последний шаг, нужны дальнейшие шаги", - цитирует главу краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ "Газета.Uz".

По мнению Лопатки, выборы организованы на должном уровне, но были замечены и некоторые недостатки. "Я видел [на одном из участков], как в урну опускали два бюллетеня, не знаю почему", - сказал он.

Представитель ОБСЕ отметил, что в ходе избирательной кампании в высказываниях кандидатов в президенты не было сильных различий. "В Австрии между кандидатами намного сильнее соперничество и борьба. Даже если вы избранный президент, другие кандидаты во время кампании могут о вас очень критично высказываться. Это огромная разница между моей страной и Узбекистаном", - подчеркнул Лопатка.

Говоря о ходе освещения кампаний кандидатов, он отметил, что "конечно, она не была равной, но это можно наблюдать и в западных странах, где действующего президента освещают больше, чем других кандидатов".

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/408451
Теги:
выборы, нарушения, Узбекистан, ОБСЕ
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