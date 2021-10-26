В Бишкеке прошла завершающая велогонка сезона (фото)

Более 200 столичных байкеров в минувшее воскресенье приняли участие в завершающей сезон велогонке. Они промчались по Южной автомагистрали от Южных ворот столицы до 12 микрорайона. Соревнование организовали и провели руководители Общественного объединения Velo friendes pozitiv.

-Наша организация образована три года назад, - рассказал нашему корреспонденту руководитель Velo friendes pozitiv Данил Кыдыралиев.-Мы ставим своей wtkm. привлечение горожан к здоровому образу жизни, а также укрепление межнационального согласия в стране, оказание поддержки больным и пожилым людям. И со своими задачами успешно справляемся. Так, в прошлом году, в период пандемии, развозили продукты питания одиноким пенсионерам, многодетным семьям. Одним словом, стараемся жить на позитиве, заряжать им и остальных кыргызстанцев.

Пытаемся решать и общегородские проблемы, - отметил далее Данил Кыдыралиев, - в частности обращаем внимание сотрудников Бишкекской мэрии на необходимость установления велодорожек по всем улицам нашей столицы, а не только на центральных магистралях.

Прошлым летом члены Velo friendes pozitiv проводили не только велогонки, но и легкоатлетические кроссы, другие соревнования.

В рядах этого необычного общественного спортивного объединения - люди самых разных профессий. Так, благодаря Velo friendes pozitiv активно стала заниматься велоспортом предприниматель из Бишкека Жылдыз Жайнакова.

- На велосипед я села во время пандемии, - призналась она корреспонденту VB.KG, - и сразу решила для себя несколько проблем: почувствовала себя более крепкой и здоровой, перестала опаздывать на работу, у меня появилось много новых друзей. Я вошла в большую и дружную семью.

Работник Генпрокуратуры Сирожиддин Камалиддинов поставил себе задачу увлечь велоспортом все свое семейство и успешно решает ее. На прошедшую велогонку он пришел вместе со своим 5-летним сыном Амином.

- Сейчас сынок поедет вместе со мной на багажнике, - сказал он, - но дома у него уже есть своя техника - трехколесник велик. Он здорово гоняет на нем по двору. Думаю, через пару лет вместе со мной на перегонки будет ездить.

В прошедшей велогонке приняли участие и члены городского велоклуба "Золотые колеса". Его руководитель Николай Дядичкин признался, что сейчас занят поиском талантливых байкеров. "Уже три года не выступает наш единственный велогонщик международного уровня Евгений Ваккер, - сказал Дядичкин, - поэтому мы ищем способных ребят на таких вот любительских соревованиях. Я уверен, в нашей стране много талантливых байкеров, будет кому со временем защищать честь Кыргызстана на международной арене.

Вскоре велосипедисты отправились в путь. Они заранее договорились, что на этот раз не будут выявлять победителей. Никто не должен уходить на зимние каникулы с чувством досады от того, что к финишу примчался не первым.