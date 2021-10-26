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Полпреды стран СНГ собрались в Минске

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- Евгений Денисенко
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Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества открывается сегодня, 26 октября, в Минске. И пройдет в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ.

Планируется, что постпреды заслушают информацию о деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, обсудят итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоялись 14 – 15 октября. И - наметят задачи по реализации принятых на заседаниях документов и достигнутых договоренностей.

Одним из важных вопросов повестки дня станет подготовка к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ. Планируется, что оно пройдет 12 ноября в Бишкеке.

Кроме того, на заседании будут подведены предварительные итоги выполнения Плана мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом Содружества и Евразийской экономической комиссией и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран-партнеров в 2021 году.


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URL: https://www.vb.kg/408455
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