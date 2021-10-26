Президент не указ? Депутаты вновь пытаются "протащить" Закон "О профсоюзах"

На днях Жогорку Кенеш вновь принял законопроект КР "О профсоюзах", несмотря на возражения Президента КР. И это при том, что согласно возражениям главы государства депутаты должны были доработать проект закона и подготовить согласованный вариант. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов КР.

Напомним, что Глава государства, руководствуясь статьями 70, 87 Конституции КР в августе повторно вернул в Жогорку Кенеш КР со своими возражениями этот законопроект, принятый депутатами 30 июня этого года. Ранее, в мае был отклонен закон, принятый законодателями 31 марта 2021 года.

- Согласно возражениям президента, депутаты должны были доработать проект закона и подготовить согласованный вариант. При этом в состав комиссии, депутаты должны были включить представителей Кабинета министров КР, самих профсоюзов и объединений (ассоциаций) работодателей. Однако этого сделано не было. Документ был принят депутатами и направлен на подписание президенту в очередной раз в сыром виде, - отметили в ФПК КР.

Как отмечается, законопроект, принятый 20 октября, нарушает Конституцию КР, международные нормы и устанавливает жесткие рамки и условия деятельности представительных органов работников, в том числе, Федерации профсоюзов. - Более того, в проект включена целая глава, определяющая достаточно детальные условия формирования рабочих органов, сроки и порядок избрания руководящих органов Федерации профсоюзов Кыргызстана. Эти условия должны устанавливаться Уставом Федерации! Установлена абсолютная монополия Федерации, трудящиеся не имеют права на выбор профсоюза. Многие статьи носят расплывчатый характер, противоречат друг другу, - пояснили в ФПК.

Как подчеркивается, правительством КР ранее было дано отрицательное заключение по данному проекту. Также руководству страны направлены вербальные ноты ООН, возражения Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций и др.

- В администрацию Президента поступило около 70 тысяч подписей граждан нашей страны против данного законопроекта. Несмотря на это депутат Гулькан Молдобекова, являясь председателем профильного комитета, продолжает лоббировать коррупционный антинародный закон. К слову, именно ее муж Мирбек Асанакунов уже несколько лет пытается оказаться в кресле главы ФПК. При том, что он был снят с этой должности за нарушения решением Совета ФПК. А по новому закону председателю ФПК предоставляются широкие и практически единоличные полномочия по управлению недвижимой собственностью профсоюзов, - уточнили в ФПК.

В настоящее время законопроект направлен главе государства на подписание.

- Надеемся, что и в этот раз Президент КР Садыр Жапаров отклонит антинародный антиконституционный законопроект и вернет депутатам на доработку, - добавили в Федерации профсоюзов.

В ФПК также подчеркнули, какие последствия для страны будет иметь данный законопроект в случае его принятия. В целом, закон в принятой редакции ограничивает и ущемляет права работающих граждан, учащихся и пенсионеров на свободу объединения.