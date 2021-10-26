КР попадет под санкции в случае подписания закона КР "О профсоюзах"

Вступление Закона "О профсоюзах" в силу может повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП +. Этот статус Кыргызстан получил от Евросоюза в начале 2016 года. Он дает право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 тыс. товарных позиций. Об этом VB.KG сообщил председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Он напомнил, что ранее, по данным Минэкономики, кыргызские экспортеры уплачивали таможенную пошлину в размере 14,6% по некоторым видам фруктов и овощей, и 5–9% на предметы одежды.

- Ежегодно товарооборот между КР и ЕС составляет порядка 1 млрд долларов США, из них около 100 млн $ составляет экспорт по программе ВСП+. В основном по нулевой ставке экспортируются фасоль, войлочные изделия, мед, сухофрукты, овощи и др. Одним из условий предоставления данного статуса является исполнение обязательств по 27 международным конвенциям по правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам, - пояснил Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК подчеркнул, что по данному вопросу руководству страны было направлено несколько Вербальных нот ООН, возражений Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций и др.

- Собрано и передано в администрацию Президента КР около 70 тысяч подписей граждан против ущемления прав на свободу объединения и с призывом отклонения антинародного антиконституционного проекта закона, – отметил Эльдар Таджибаев.

Целесообразно рассмотрение и совершенствование данного закона в рамках инвентаризации нормативно-правовой базы КР, инициированной главой государства.

- Призываем Президента КР Садыра Жапарова вновь воспользоваться конституционным правом на вето! – заключил глава ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.