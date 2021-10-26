"Железные дороги Китая" начинают сотрудничать с "Кыргыз темир жолу"

В Бишкеке обсудили вопросы реализации Меморандума о сотрудничестве между "Кыргыз темир жолу" и ООО "Инженерная корпорация №3 Железные дороги Китая", об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Вчера, 25 октября, состоялась встреча генерального директора "ГП" НК" Кыргыз темир жолу" Азамата Сакиева с главой делегации ООО "Инженерной корпорации №3 Железные дороги Китая" - региональным директором по Центральной и Западной Азии ООО "Китайская зарубежная инженерная группа" (CОVEС) господином Дзен Линбо.

В ходе встречи участники обсудили проекты по строительству железной дороги "Балыкчы – Кочкор-Кара-Кече" и ряд других проектов.

Добавим, что в рамках визита запланировано посещение делегацией объектов Кыргызской железной дороги на участках Бишкек-Кайынды, Бишкек-Балыкчы, предполагаемым маршрутом Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече, встречи в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, а также изучение технической документации по вышеуказанным проектам.

Напомним, в целях выполнения Стратегического плана развития ГП "НК "Кыргыз темир жолу", реализации инфраструктурных проектов в сентябре 2021 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между ГП "НК "Кыргыз темир жолу" и ООО "Инженерная корпорация № 3 Железные дороги Китая".