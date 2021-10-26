Стройкомпанию оштрафовали за рекламу без указания цен в сомах

Госагентство антимонопольного регулирования сообщило о наложении штрафа на строительную компанию "Action" за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что в ходе мониторинга рекламной информации в доменной зоне .kg. было установлено, что компания нарушила закон "О рекламе" в части указания стоимости 1 м2 квартир в долларах без приведения ее стоимости в сомовом эквиваленте. В связи с этим в отношении ОсОО "Action" вынесено постановление о наложении взыскания в соответствии со статьей 277 Кодекса КР о нарушениях в виде штрафа III категории.

Кроме того, в адрес компании направлено предписание об устранении нарушения Закона КР "О рекламе", в рамках которого должны быть устранены факты подобных нарушений по всем видам рекламной продукции