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Стройкомпанию оштрафовали за рекламу без указания цен в сомах

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- Алина Мамаева
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Госагентство антимонопольного регулирования сообщило о наложении штрафа на строительную компанию "Action" за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что в ходе мониторинга рекламной информации в доменной зоне .kg. было установлено, что компания нарушила закон "О рекламе" в части указания стоимости 1 м2 квартир в долларах без приведения ее стоимости в сомовом эквиваленте. В связи с этим в отношении ОсОО "Action" вынесено постановление о наложении взыскания в соответствии со статьей 277 Кодекса КР о нарушениях в виде штрафа III категории.

Кроме того, в адрес компании направлено предписание об устранении нарушения Закона КР "О рекламе", в рамках которого должны быть устранены факты подобных нарушений по всем видам рекламной продукции


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URL: https://www.vb.kg/408465
Теги:
Госантимонополия, штраф, Кыргызстан
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