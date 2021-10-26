Рост цен на ГСМ обсудили Госантимонополия и нефтетрейдеры. Что решили?

Динамика стоимости ГСМ на автозаправочных станциях крупных нефтетрейдеров в январе-октябрь 2021 года показывает тенденцию изменения розничных цен на бензин и дизельное топливо в сторону повышения до 70 процентов и до 50 процентов соответственно, что связано с повышением оптово-отпускных цен российских НПЗ, сообщает Государственное агентство антимонопольного регулирования.

Отмечено, что в настоящее время, в рамках своих полномочий антимонопольный орган проводит работу по сдерживанию роста цен на ГСМ путем проведения анализа ситуации на рынке и выдачи рекомендаций. В случае нарушения требований Закона КР "О конкуренции" со стороны нефтетрейдеров, антимонопольным органом будут приняты соответствующие меры в соответствии с антимонопольным законодательством КР.

Кроме того, на площадке Государственного агентства антимонопольного регулирования состоялось рабочее совещание по обсуждению ситуации на рынке ГСМ, связанной с повышением цен. В совещании приняли основные-крупные игроки рынка ГСМ, в частности руководители Союза нефтетрейдеров Кыргызстана, Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана ОсОО "Газпром нефть Азия", ЗАО "РН-Кыргызнефтепродукт" (Роснефть), ОсОО "Альфа Ойл" (Red Petroleum). На совещании участниками были обсуждены ряд мер по сдерживанию цен.

По результатам совещания со стороны антимонопольного органа принято решение в форме предостережения: