В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии уличных грабежей

В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии грабежей, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась жительница села Новопавловка 50-летняя Ч.Л. Она сообщила, что у ее 14-летнего сына неизвестные прямо на улице выхватили сотовый телефон и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 (Грабеж) УК. Было начато досудебное производство.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района были установлены и задержаны трое: 24-летние Ж.Т.и И.М., 21-летний Р.Ж. Задержанные водворены в ИВС.

В рамках досудебного производство выяснилось, что вышеуказанные лица причастны к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории Сокулукского района, по четырем зарегистрированным фактам уже проводятся следственные мероприятия.

Расследование продолжается.