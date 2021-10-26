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В Кеминском районе открылся реабилитационный центр для диких животных

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- Александра Василькова
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Недалеко от Бишкека, в урочище Суулуу Терек в Чуйской области, начал свою работу модернизированный Центр экологического образования и реабилитации диких животных филиала ОО "Союз охраны природы Германии (НАБУ)" в КР, сообщает пресс-служба НАБУ.

В центре будет оказываться качественная ветеринарная помощь диким животным, попавшим в сложную ситуацию, чтобы затем выпускать их в естественную среду обитания. Кроме того, центр станет площадкой для проведения эко-образовательных мероприятий.

"Этот регион благоприятен для работы реабилитационного центра тем, что является ареалом обитания многих диких животных, мы проводили здесь мониторинговые исследования. Также здесь будут активизированы эко-образовательный центр и ветеринарная станция, которые отсутствовали в старом реабилитационном центре в Иссык-Кульской области. Да и территория нового реацентра намного больше, чем в прежнем центре", - отметил директор филиала ОО "Союз охраны природы Германии (НАБУ)" в КР Толкунбек Асыкулов.

Местность нового реабилитационного центра, общей площадью более 10 гектаров относится к пастбищам и полностью соответствует своему назначению.

Сюда на прошлой неделе были перевезены питомцы реабилитационного центра НАБУ из Иссык-Кульской области, постоянные питомцы центра - животные, у которых крайне мало шансов выжить в дикой природе. Это снежные барсы – Алсу, Ак-Моор и Колючка, рысь Леопольд, косуля Эмма, волк Акелла, пернатые. Животные хорошо перенесли переезд и уже освоились на новом месте.


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URL: https://www.vb.kg/408473
Теги:
Кыргызстан, животные
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