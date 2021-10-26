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В жилмассиве Ак-Босого заложили капсулу в фундамент нового комплекса

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- Алина Мамаева
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Сегодня мэр столицы Айбек Джунушалиев принял участие в церемонии закладки капсулы в фундамент нового комплекса, где будет фельдшерско-акушерский пункт и центр изучения восточных языков. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В мероприятие также приняли участие Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи Салех Сулейман аль-Хахайби, исполнительный директор Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи Салех бин Ибрагим бин Мухаммад бин Мухаммад Бабабир и директор Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи Мохаммед Мады.

Проект реализовывается благотворительным фондом Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи.

Мэрией города Бишкек на строительство объекта выделен участок в жилом массиве Ак-Босого общей площадью 0,64 га.

Проектирует комплекс ОсОО "Аманат Групп".

29 сентября Общественно-государственным управлением капитального строительства мэрии города Бишкек совместно с Фондом и проектной организацией с выездом на земельный участок в жилмассиве Ак-Босого проводилось совещание, где выяснилось, высокий уровень стояния грунтовых вод.

В связи с чем, стоимость работ по котловану и фундаментам превышает установленную сумму фонда, предусмотренный для реализации.

Позже было принято решение о соофинансировании со стороны мэрии города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/408474
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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