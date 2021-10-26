В КР новый глава Таможенной службы. Его представили личному составу

Адилет Кубанычбеков назначен на должность председателя Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров. Сегодня он представил нового главу Таможенной службы коллективу.

Согласно базе данных Министерства юстиции Кубанычбеков возглавляет компанию "Индустриальный парк "Silk Way".

Кроме того, были назначены заместители председателя ГТС – Эрик Ирискулбеков и Азамат Абдыкалыков.

Прежний председатель Таможенной службы Самат Исабеков подал в отставку. Отмечается, что также свои должности покинули заместители главы ГТС Кубаныч Шатемиров и Кыялбек Мукашев.