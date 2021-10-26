Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 98.15 - 99.35

Глава Минсельхоза дал поручение обеспечить фермеров поливной водой

94  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 25 октября 2021 года, состоялось заседание коллегии Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики по итогам девяти месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в коллегии приняли участие министр Аскарбек Джаныбеков, члены коллегии, руководители управлений, заместители, начальники отделов и руководители районных управлений развития сельского хозяйства.

"Глава Минсельхоза дал следующие поручения заместителям министра и начальникам ведомств, а также руководителям районных управлений развития сельского хозяйства:

  1. Проконтролировать соответствие семеноводческих хозяйств и представить по ним анализ.
  2. В течение 1 месяца провести инвентаризацию скважин, определить объем средств, необходимых для капитального ремонта, и дать рекомендации с соответствующими расчетами.
  3. Обеспечить фермеров поливной водой до поздней осени, перевести платежи за поливную воду в электронный формат
  4. Усилить контроль за пересечением границы ввозимых минеральных удобрений и гербицидов и др", - говорится в сообщении министерства
.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408478
Теги:
Аскарбек Джаныбеков, вода, сельское хозяйство, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  