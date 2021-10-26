Глава Минсельхоза дал поручение обеспечить фермеров поливной водой

Вчера, 25 октября 2021 года, состоялось заседание коллегии Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики по итогам девяти месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в коллегии приняли участие министр Аскарбек Джаныбеков, члены коллегии, руководители управлений, заместители, начальники отделов и руководители районных управлений развития сельского хозяйства.

"Глава Минсельхоза дал следующие поручения заместителям министра и начальникам ведомств, а также руководителям районных управлений развития сельского хозяйства: