В Узбекистане планируется отменить сборы при покупке подержанных авто

В Узбекистане отменить сборы при покупке подержанных автомобилей. Цена вопроса – несколько миллионов сумов для каждого владельца, сообщают СМИ.

Об этом сообщил депутат Дониёр Ганиев, который направил соответствующий запрос в Министерство финансов. Ему в ответ сообщили, что в параметрах государственного бюджета на 2022 год заложена норма по отмене сборов, уплачиваемых при покупке автомобиля.

По словам депутата, это означает, что будет отменена плата в несколько миллионов сумов за регистрацию автомобиля в ГУБДД с учетом лошадиных сил и даты выпуска автомобиля.

Кроме того, добавил депутат, планируется пересмотреть размер пошлин, установленных за нотариальное оформление договора купли-продажи автомобиля. Для этого будут внесены поправки в закон "О государственной пошлине".

"Благодаря этим изменениям с 2022 года предусматривается резкое снижение стоимости регистрации автомобиля, приобретенного на вторичном рынке, и создание удобств для граждан. Также снижение транзакционных издержек при регистрации автомобилей увеличит объем их продаж на вторичном рынке и снизит цены на подержанные автомобили", – заключил депутат.