На российских военных базах в странах ЦА развернут новые системы связи

Министерство обороны России приняло решение развернуть на 201-й военной базе в Таджикистане и на авиабазе "Кант" в Кыргызстане новые системы связи. График их поставки на эти объекты уже согласован и утвержден, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Данные системы, как отмечается, позволят наладить на территории Центральной Азии безотказную и защищенную связь и передачу цифровой информации. В перспективе возможно налаживание обмена данными даже с самыми отдаленными районами региона.

Такую модернизацию военной базы в Таджикистане предусмотрено завершить до конца текущего года. Оборудование получит не только ее батальон связи, но и другие подразделения.

Переоснащение базы "Кант" запланировано на следующий год. Помимо радиостанций наземных подразделений будет обновлена и техника, которая обеспечивает обмен информацией с авиацией.

Военные на этих объектах, по сообщениям источников, получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новое оборудование обеих баз обеспечит передачу цифровых данных в горных районах.

В целом речь идет о налаживании так называемого "военного интернета". Согласно имеющейся информации, на эти базы поставят станции спутниковой связи Р-441ЛМ и радиорелейные Р-419ЛМ1, комплексные аппаратные связи П-243, а также командно-штабные машины Р-149МА

Объединенная российская военная база "Кант" является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности ее воздушного пространства в Центральноазиатском регионе. На вооружении состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Несколько штурмовиков, передислоцированных с "Канта" в район маневров, принимали участие в недавних учениях ОДКБ в Таджикистане, проходивших поблизости от границы с Афганистаном.