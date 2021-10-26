Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 98.15 - 99.35

На российских военных базах в странах ЦА развернут новые системы связи

186  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство обороны России приняло решение развернуть на 201-й военной базе в Таджикистане и на авиабазе "Кант" в Кыргызстане новые системы связи. График их поставки на эти объекты уже согласован и утвержден, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Данные системы, как отмечается, позволят наладить на территории Центральной Азии безотказную и защищенную связь и передачу цифровой информации. В перспективе возможно налаживание обмена данными даже с самыми отдаленными районами региона.

Такую модернизацию военной базы в Таджикистане предусмотрено завершить до конца текущего года. Оборудование получит не только ее батальон связи, но и другие подразделения.

Переоснащение базы "Кант" запланировано на следующий год. Помимо радиостанций наземных подразделений будет обновлена и техника, которая обеспечивает обмен информацией с авиацией.

Военные на этих объектах, по сообщениям источников, получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новое оборудование обеих баз обеспечит передачу цифровых данных в горных районах.

В целом речь идет о налаживании так называемого "военного интернета". Согласно имеющейся информации, на эти базы поставят станции спутниковой связи Р-441ЛМ и радиорелейные Р-419ЛМ1, комплексные аппаратные связи П-243, а также командно-штабные машины Р-149МА

Объединенная российская военная база "Кант" является воздушным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности ее воздушного пространства в Центральноазиатском регионе. На вооружении состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Несколько штурмовиков, передислоцированных с "Канта" в район маневров, принимали участие в недавних учениях ОДКБ в Таджикистане, проходивших поблизости от границы с Афганистаном.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408480
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  