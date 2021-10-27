Презентовано новое национальное климатическое обязательство Кыргызстана

В Бишкеке презентовали национальное климатическое обязательство Кыргызстана в соответствии с Парижским соглашением.

Министерство природных ресурсов, окружающей среды и технического контроля КР представило национальное климатическое обязательство Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), подтвердив приверженность Парижскому соглашению 2015 года.

Напомним, что согласно этому документу мировые лидеры единодушно согласились продвигать меры по борьбе с изменением климата, чтобы ограничить повышение температуры до уровня значительно ниже двух градусов по Цельсию, продолжая при этом усилия по ограничению до более безопасного уровня в 1,5 градуса.

На заключительном семинаре "Презентация определяемого на национальном уровне вклада КР в рамках обязательств по Парижскому соглашению РКИК ООН" приняли участие заместитель министра иностранных дел КР Азизбек Мадмаров, директор Центра по климатическому финансированию Дастан Абдылдаев, Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Луиз Чемберлен.

Данная встреча - это представление странового документа дипломатическому корпусу, международным партнерам по развитию, представителям государственных структур, а также представителям гражданского, частного и финансового секторов, академических кругов, молодежи и СМИ.

В соответствии с Парижским соглашением стороны согласились разработать климатические обязательства, также известные как "Определяемые на национальном уровне вклады" или "ОНУВ", которые в совокупности будут способствовать решению проблемы глобального потепления. Соглашение также призывает страны пересматривать и укреплять свои ОНУВ каждые пять лет. Однако становится все более очевидным, что необходимо предпринять срочные меры, чтобы обратить вспять нынешние неустойчивые тенденции,что приведет к тому, что правительства будут возлагать большие надежды на принятие амбициозных обязательств, которые никого не оставят позади.

Из истории развития вопроса:

24 сентября 2021 года на первом заседании Координационного совета по вопросам изменения климата, экологии и развития "зелёной" экономики был одобрен обновленный ОНУВ Кыргызской Республики. 9 октября обновленный страновой документ был зарегистрирован на сайте РКИК ООН. Целью ОНУВ является поддержка устойчивого и сбалансированного развития страны с учетом изменения климата, экологических и социально-экономических проблем. Обновленный ОНУВ КР устанавливает стратегию изменения климата на 2030 год и признает важность принятия стратегии низкоуглеродного развития (НУР) и Национальной адаптационной политики (НАП). Согласно обновленному ОНУВ, к 2030 году Кыргызстан обязуется сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на 15,97 процентов от уровня выбросов ПГ по сценарию "Бизнес как обычно" и на 43,62 процента при международной поддержке.В рамках подготовки ОНУВ в Кыргызской Республике были проведены серии национальных консультаций, где были широко вовлечены представители гражданского общества, частного сектора и академических кругов.

Президент КР Садыр Жапаров на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал следующее заявление:

"Вместе с тем, Кыргызстан к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности. Кыргызская экономика постепенно "зеленеет", в строй будут вводить все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызстан намерен поэтапно реализовать ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистыми источниками энергии. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергоснабжению в развивающихся странах имеет чрезвычайно важное значение для достижения глобальных целей в области развития, сформулированных в Целях устойчивого развития до 2030 года".

В преддверии наиболее масштабных на сегодняшний день переговоров ООН по вопросам климата – 26-й сессии Конференции Сторон (КС-26), которая состоится в Глазго с 31 октября по 12 ноября – крайне важно представить информацию о деятельности страны в области борьбы с изменением климата, где принятие обновленных ОНУВ является одним из показателей прогресса. Широкое представление документа, а также сбор мнений основных заинтересованных сторон в этой сфере – один из ключевых путей обеспечения инклюзивной подготовки страны к КС-26.

"План реализации ОНУВ несет в себе значительные сопутствующие выгоды, такие как улучшение продовольственной безопасности, и приближает страну к достижению Целей устойчивого развития. Переход к низкоуглеродной экономике позволит создать новые рабочие места за счет расширения отечественного сектора возобновляемой энергетики.

ОНУВ определяет и подчеркивает меры по адаптации в сельскохозяйственном и водном секторах среди главных приоритетов, чтобы решить проблему уязвимости страны к воздействию климата, но это также несет в себе значительный потенциал в будущем для снижения рисков конфликтов на почве природных ресурсов и последствий стихийных бедствий", – отметила постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Луиз Чемберлен.

Текст ОНУВ Кыргызстана можно найти по ссылке.