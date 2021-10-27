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Задержаны действующий и бывший замминистра сельского хозяйства

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- Айжан Мамбеталиева
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Продолжается системная работа по демонтажу устойчивых коррупционных проявлений при доставке отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС, где группа должностных лиц и отдельных компаний, вступив в сговор, в целях получения материальных благ в течении нескольких лет создавали искусственные барьеры для осуществления беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны.

В ходе следствия получены неопровержимые доказательства причастности к указанным противоправным фактам действующего и бывшего заместителей министра сельского, водного хозяйства и развития регионов.

Так, 26 октября, задержаны и водворены в ИВС ГКНБ действующий заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Марсбек уулу Илич, а также бывший заместитель министра Исаев Амангелди.

ГКНБ продолжается целенаправленная работа по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к созданию устойчивой коррупционной схемы поборов сельхозпроизводителей.


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URL: https://www.vb.kg/408485
Теги:
ГКНБ, Бишкек, Кыргызстан
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