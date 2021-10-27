У нас такое было: украинцам посоветовали запасаться навозом для отопления

На Украине в ближайшее время произойдет массовое закрытие социальных объектов, а население перейдет на отопление кизяками. С таким предупреждением выступил в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады Михаил Волынец, пишут "РИА Новости".

По его словам, это случится из-за нехватки энергоресурсов.

"Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть", - заявил Волынец.

В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее предупредили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги.

Ранее власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой газа для бюджетных учреждений.

Патовая ситуация на Украине складывается также с углем. Согласно данным компании "Укрэнерго", на складах находится в 3,9 раза меньше этого сырья, чем необходимо.

Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предупредила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис и считает, что в стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Кизяк - высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива (например, для сжигания в печи для обогрева или приготовления пищи). Навоз вырезается небольшими квадратиками, примерно до 30×30 сантиметров, после чего сушится на солнце в течение нескольких недель или месяцев, и собирается. Такой кизяк как топливо сходен с углем, поэтому является идеальным топливом в домашних условиях, но одним из недостатков является то, что после его сгорания остается много золы и неприятный запах.