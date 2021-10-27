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В КР незаконно пытались ввезти препараты от коронавируса

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- Алина Мамаева
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Сотрудники таможни "Манас" выявили незаконный ввоз лекарственных средств на территорию Кыргызстана, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Уточняется, что таможенники совместно с сотрудниками ГКНБ остановили автомобиль марки Hyundai Porter, перевозивший товар, прибывший рейсом авиакомпании "Аэрофлот". В нем были обнаружены 2 тысячи 495 упаковок "АЦЦ" и 405 упаковок "Клексана", "Эноксапарина натрия" и растворов для инъекций.

Вес товара составил 400 килограммов, хотя в авианакладной было указано 298 килограммов. Фармацевтические средства были указаны как личные вещи.

"Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков", – сообщает ГТС.


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URL: https://www.vb.kg/408491
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