В КР незаконно пытались ввезти препараты от коронавируса

Сотрудники таможни "Манас" выявили незаконный ввоз лекарственных средств на территорию Кыргызстана, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Уточняется, что таможенники совместно с сотрудниками ГКНБ остановили автомобиль марки Hyundai Porter, перевозивший товар, прибывший рейсом авиакомпании "Аэрофлот". В нем были обнаружены 2 тысячи 495 упаковок "АЦЦ" и 405 упаковок "Клексана", "Эноксапарина натрия" и растворов для инъекций.

Вес товара составил 400 килограммов, хотя в авианакладной было указано 298 килограммов. Фармацевтические средства были указаны как личные вещи.

"Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков", – сообщает ГТС.