Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Благодаря отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов, а ее гендиректор Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших людей мира, пишет российский Forbes.

Forbes оценивал состояние Маска в 271,3 миллиарда долларов на момент закрытия рынков в понедельник, что примерно на 41,7 миллиард долларов больше, чем в пятницу. Причина - в 13-процентном скачке акций Tesla и более 16 миллилнов опционов на акции Tesla стоимостью 16,1 миллиарда долларов.

Состояние Маска впервые приближается к 300 миллиардам долларов. Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком за время составления рейтинга богатейших людей Америки в начале этого месяца, возглавив список с состоянием 201 миллиард долларов. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до 212 миллиардов долларов- на 59,3 миллиарда долларов меньше, чем сейчас у Маска. Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса ненадолго превысило 100 миллиардов долларов в апреле 1999 года, во время пика пузыря доткомов. С поправкой на инфляцию сегодня это чуть более 165 миллиардов долларов. Когда в 1982 году Forbes впервые начал считать состояние миллиардеров, самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого составляло 2 миллиарда долларов, или около 5,5 миллиарда долларов на сегодня.

21- процентная доля Маска в Tesla (без учета кредитных обязательств) - основная часть его состояния, но он также владеет миноритарной долей в SpaceX, которую основал в 2002 году. После февральского раунда финансирования этот бизнес был оценен инвесторами в 74 миллиарда долларов

В портфеле Маска нет большого количества недвижимости или других ценных активов. Несмотря на свое богатство, миллиардер, рожденный в Южной Африке, ведет относительно скромный образ жизни. Весной 2020 года он пообещал избавиться от большей части имущества , в том числе полдюжины калифорнийских особняков. По состоянию на июнь основной резиденцией Маска был "складной сборный" арендованный дом размером с однокомнатную квартиру в Бока-Чика, штат Техас, где SpaceX производит свои ракеты.