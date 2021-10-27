Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

48  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Благодаря отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla превысила 1 триллион долларов, а ее гендиректор Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших людей мира, пишет российский Forbes.

Forbes оценивал состояние Маска в 271,3 миллиарда долларов на момент закрытия рынков в понедельник, что примерно на 41,7 миллиард долларов больше, чем в пятницу. Причина - в 13-процентном скачке акций Tesla и более 16 миллилнов опционов на акции Tesla стоимостью 16,1 миллиарда долларов.

Состояние Маска впервые приближается к 300 миллиардам долларов. Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком за время составления рейтинга богатейших людей Америки в начале этого месяца, возглавив список с состоянием 201 миллиард долларов. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до 212 миллиардов долларов- на 59,3 миллиарда долларов меньше, чем сейчас у Маска. Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса ненадолго превысило 100 миллиардов долларов в апреле 1999 года, во время пика пузыря доткомов. С поправкой на инфляцию сегодня это чуть более 165 миллиардов долларов. Когда в 1982 году Forbes впервые начал считать состояние миллиардеров, самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого составляло 2 миллиарда долларов, или около 5,5 миллиарда долларов на сегодня.

21- процентная доля Маска в Tesla (без учета кредитных обязательств) - основная часть его состояния, но он также владеет миноритарной долей в SpaceX, которую основал в 2002 году. После февральского раунда финансирования этот бизнес был оценен инвесторами в 74 миллиарда долларов

В портфеле Маска нет большого количества недвижимости или других ценных активов. Несмотря на свое богатство, миллиардер, рожденный в Южной Африке, ведет относительно скромный образ жизни. Весной 2020 года он пообещал избавиться от большей части имущества , в том числе полдюжины калифорнийских особняков. По состоянию на июнь основной резиденцией Маска был "складной сборный" арендованный дом размером с однокомнатную квартиру в Бока-Чика, штат Техас, где SpaceX производит свои ракеты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408496
Теги:
мировая пресса
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  