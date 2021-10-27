Бишкекечанка жалуется на грабительские расценки обслуживающей компании

Бишкекчанка Эльнура Калыбаева купила помещение в одном из бизнес-центров города. Но теперь управляющая компания вынуждает ее заключить соглашение по обслуживанию здания бизнес-центра на грабительских условиях. Бешеные деньги она должна будет платить за уборку помещения и охрану. Стороны в скором времени должны встретиться в суде.

Эльнура Калыбаева обратилась в редакцию VB.KG, чтобы рассказать, в какую ловушку можно попасть, связавшись с управляющими компаниями. Все началось с того, что два года назад она заключила договор долевого участия со строительной компанией "Экобилд" на приобретение офисного помещения по адресу Исанова № 79.

"В 2019 году пришла в строительную компанию "Экобилд", встретилась с гендиректором Максатом Орозбаевым и совладелицей компании Жылдыз Каратаевой. Они сообщили, что после завершения строительства, будут управлять зданием. Мы пришли к соглашению, что я в качестве дольщика единовременно вношу 67 тысяч 500 долларов за помещение в 50 квадратных метров. Я поинтересовалась стоимостью технического обслуживания в дальнейшем. Меня заверили, что она будет стандартной, исходя из того, что в Бишкеке, цена обслуживания жилой площади стоит в среднем до 9 сомов за квадрат, а коммерческая в два раза дороже - от 15 до 20 сомов. Я предупредила представителей компании, что только на таких условиях будет заключена сделка. Они меня убедили, что за обслуживание я буду платить не больше тысячи сомов. В итоге я согласилась внести в договор пункт об управляющей компании. Из-за своей неопытности я доверилась этим людям и не настояла на внесении конкретных расценок в указанный пункт", - сегодня сожалеет Эльнура Калыбаева.

Для нее стало неприятным сюрпризом, когда после завершения строительства представители компании "Экобилд" объявил собственникам помещений, что требуют за свои управленческие услуги более двух долларов за квадратный метр.

"Сейчас понимаю, что в 2019 году, они мне были готовы обещать, все что угодно, лишь бы я не ушла от них и вложила свои наличные средства в их строительство. Выяснилось, что другим покупателям, они говорили, что оплата за техническое обслуживание составит один доллар. Да и вообще в наших взаимоотношениях с "Экобилд" постоянно возникали какие-то недочеты и неприятные моменты. Мне обещали парковку с лифтом, туалет внутри офиса. Но всего этого в итоге не оказалось. В 2020 году, когда здание даже не было сдано в эксплуатацию, мне заявили, что я срочно должна сделать ремонт. Несмотря на сложное финансовое положение и плохое состояние здоровья, я сама ремонтировала офис, дополнительно оплачивала установку кондиционера. А теперь мне выставили к ежемесячной оплате счет - почти сто долларов в месяц. При том, что я ежемесячно оплачиваю коммунальные услуги", - говорит Эльнура.

"Получается, мало того, что мы купили за немалые деньги свои помещения, теперь мы должны непонятно за что платить суммы, сопоставимые с арендной платой", - добавляет женщина.

Эльнура попросила у компании подробный расчет, чтобы понять из чего складывается стоимость услуг.

"Я не отказываюсь подписывать договор, но я настаиваю на том, что они мне обещали. И хотя компания снизила стоимость до 1 доллара 75 центов. Выходит, что каждый месяц, я должна платить 87 долларов. Непонятно откуда такие цифры. До сих пор я не получила калькуляции с подтверждающими документами. В сметах, которые они предоставили, управляющая компания перечисляет менеджеров, бухгалтеров, клининговую компанию, охрану. Они включают в этот договор все вплоть до канцелярских расходов. Во-первых, суммы должны обозначаться в сомах. Во-вторых, по нормам Жилищного кодекса управляющая компания выбирается на общем собрании, а потом общим собранием определяется размер платы за управление общим имуществом многоквартирного дома. Никаких собраний не было, и никто их не выбирал. В-третьих, нужно устанавливать оплату соразмерно долям. У строительной компании есть собственные огромные помещения, которые они хотят содержать за счет меня. Нам навязывают свои расценки, причем в договоре указывается, что в дальнейшем они на свое усмотрение могут поднимать оплату", - говорит женщина.

Она считает, что прежде, чем продавать площади, владельцы бизнес-центра должны были рассчитать стоимость эксплуатации. Чтобы у всех инвесторов было реалистичное представление о будущих расходах.

"В этом здании были конфликты и с другими владельцами, но с кем-то договорились, кому-то вернули деньги, совершили обмен, или нашли выгодных арендаторов. Но ведь я брала помещение, чтобы самой там работать, а не для того, чтобы его сдавать в аренду. И получается, что мне собственнице просто невыгодно работать в этом бизнес-центре, выходит себе в убыток", - считает Калыбаева.

Компания "Экобилд" обратилась в Октябрьский районный суд с требованием принудить Калыбаеву к заключению договора по обслуживанию объекта недвижимости.

Корреспондент VB.KG обратилась за комментарием к гендиректору ОсОО "Экобилд" Максату Орозбаеву. Он отрицает, что обещал Эльнуре Калыбаевой оплату по 15-20 сомов за квадратный метр.

"Мы такого не обещали. Когда бизнес-центр продавали, мы изначально говорили, что у нас будут премиум-класс. Клиенты спрашивали о ценах, но мы не знали какой тариф сложится, ведь смета зависит от подрядных организаций. Допустим, сначала заключили договор с клининговой компанией на 100 тысяч сомов, но качественной уборки не было, пришлось перезаключать договор на 150 тысяч, чтобы улучшить услугу. Мы берем гарантию по всему оборудованию, за обслуживание системы вентиляции, кондиционирования. Все на себя берем, устраняем перебои оборудования и поломки", - говорит Орозбаев.

"В начале речь шла о 2,5 долларах, но наши клиенты попросили что-то убрать, на чем-то сэкономить. Сейчас тарифную сетку утвердили в таком формате: для арендаторов – 1 доллар 95 центов, для владельцев помещений – 1 доллар 75 центов. Перечень услуг мы никому не навязывали, сделали смету, обсуждали. И на сегодняшний день из 80 офисов, все этот договор заключили, кроме одного человека. С ноября месяца Калыбаева не заплатила ни копейки за обслуживание. Но ни от одной услуги ее не отключили. Отмечу, что есть предварительный договор долевого строительства, по которому, она должна с нами заключить договор на обслуживание. Как суд решит, так и будет", - резюмировал Максат Орозбаев.