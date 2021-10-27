МИД Кыргызстана сообщило о смерти гражданки КР в Богдаде

МИД Кыргызстана сообщило относительно смерти гражданки КР Светланы Миних, уехавшей на заработки в Ирак.

Пресс-служба МИДа, сообщила, что 26 октября в результате проведенных переговоров с иракской стороной стало известно, что гражданка С.М. действительно скончалась и ее тело находится в морге Багдада. В посольство КР в Кувейте поступила копия свидетельства о смерти гражданки, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти гражданки.

В настоящее время проводится соответствующая работа по оказанию содействия в оформлении въездной визы супругу скончавшейся А.М. и организации транспортировки тела в КР.

Министерство держит на постоянном контроле данный вопрос.

Ранее об исчезновении 44-летней Светланы Миних сообщали через социальные сети родственники женщины. Родственники сообщали, что она уехала на заработки, и пропала.