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В Казахстане обсудили строительство автодороги "Алматы–Чолпон-Ата"

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- Айжан Мамбеталиева
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Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики Дастан Дюшекеев встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым.

На встрече стороны обстоятельно обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, в частности по строительству автомобильной дороги "Алматы–Чолпон-Ата", возобновлению прямого авиарейса между столицами двух государств и железнодорожного сообщения, следующего из России в Кыргызстан через территорию Казахстана. Отдельное внимание было уделено вопросам транзитного прохождения грузов из Китая в Кыргызстан через территорию Казахстана.

Министр Бейбут Атамкулов поздравил посла Дастана Дюшекеева с назначением на должность и пожелал успехов на этом ответственном посту.


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URL: https://www.vb.kg/408502
Теги:
Казахстан, посольство, Кыргызстан
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