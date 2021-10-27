В Казахстане обсудили строительство автодороги "Алматы–Чолпон-Ата"

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики Дастан Дюшекеев встретился с министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым.

На встрече стороны обстоятельно обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, в частности по строительству автомобильной дороги "Алматы–Чолпон-Ата", возобновлению прямого авиарейса между столицами двух государств и железнодорожного сообщения, следующего из России в Кыргызстан через территорию Казахстана. Отдельное внимание было уделено вопросам транзитного прохождения грузов из Китая в Кыргызстан через территорию Казахстана.

Министр Бейбут Атамкулов поздравил посла Дастана Дюшекеева с назначением на должность и пожелал успехов на этом ответственном посту.