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Ленинский акимиат поздравил сотрудников отряда специальных назначений

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- Айжан Мамбеталиева
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В войсковой части 10128 "Пантера" состоялось мероприятие, посвященное Дню подразделений специального назначения.

В честь профессионального праздника также прошла церемония открытия мемориальной доски об истории и названии войсковой части и статуи пантеры.

Руководитель аппарата муниципальной администрации Азат Салмурбек уулу поздравил сотрудников войсковой части, а отличившимся сотрудникам вручил почетные грамоты.

История бригады спецназа "Пантера" начинается с апреля 1992 года, когда на территории бывшего военного комиссариата Ленинского района был создан батальон специального назначения. Войсковая часть является частью вооруженных силах страны.


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URL: https://www.vb.kg/408505
Теги:
Ленинский район, Бишкек, спецназ
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