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Парламентарии стран ОДКБ укрепляют взаимодействие

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- Евгений Денисенко
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Страны ОДКБ гармонизируют национальные законодательства в сфере обеспечения безопасности с учетом новых вызовов и угроз. Речь об этом шла в ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге рабочей встрече членов Постоянного совета ОДКБ с полномочными представителями парламентов государств-партнеров при Парламентской Ассамблее ОДКБ.

Участие во встрече приняли Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов, от Кыргызстана – полпред КР при ОДКБ Мирлан Тургунбеков, заместитель Генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи СНГ – представитель Жогорку Кенеша КР в МПА СНГ и ПА ОДКБ Нурбек Сатвалдиев.

Как сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования взаимодействия Парламентской Ассамблеи ОДКБ с другими органами организации. Станислав Зась отметил, что в ОДКБ придают большое значение участию Секретариата в мероприятиях, проводимых по линии ПА ОДКБ.

"Парламентское измерение является одной из основ, на которое опирается фундамент нашей организации, и поэтому Секретариат ОДКБ придает важное значение взаимодействию с Парламентской Ассамблеей ОДКБ как одному из инструментов укрепления и повышения эффективности деятельности организации", - подчеркнул Зась.

В свою очередь, председатель Постоянного совета ОДКБ, полпред Армении при ОДКБ Виктор Биягов заявил, что ПА ОДКБ играет важную роль в деле принятий модельных законодательных актов и рекомендаций. Они способствуют сближению законодательств государств ОДКБ и приводят его в соответствие с положениями международных договоров, заключенных в рамках этой организации.

"Также считаем актуальным развитие парламентской дипломатии ОДКБ для выстраивания диалога на площадках международных парламентских организаций и форумов", - добавил Биягов.

В ходе встречи обсуждались, кроме того, вопросы реализации плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ, подготовки юбилейной сессии Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Напомним, что представители Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств ОДКБ при Совете ПА ОДКБ в рамках военно-политического мониторинга ситуации в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности приняли участие в активной фазе завершившихся на днях совместных учений Войск (Коллективных сил) ОДКБ на полигоне Харбмайдон в Таджикистане.

В своем блиц-комментарии председатель Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил: "Мы, парламентарии, смогли убедиться, что Силы безопасности наших государств совместно готовы отражать любые атаки любых противников…Современная техника, современная тактика отражения нападения, суперсовременное вооружение и амуниция – это важно, но еще важнее, что мы показали единство в борьбе с международным терроризмом за безопасность наших государств".


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URL: https://www.vb.kg/408512
Теги:
ОДКБ, Россия, Кыргызстан
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