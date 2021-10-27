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Мэрия Бишкека предложила временно прекратить трансляции заседаний БГК

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке мэрия отрицает, что якобы намеревалась остановить работу БГК. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, на одном из новостных сайтов появилась информация, что якобы мэр Айбек Джунушалиев в письме просил председателя Бишкекского городского кенеша Кубанычбека Конгантиева приостановить заседания до проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Сегодня, пресс-служба распространила объяснение этого письма.

"Мэрия столицы обратилась в Бишкекский городской кенеш с предложением о приостановлении проведения в предвыборный период с 28 октября по 28 ноября заседаний постоянных комиссий и фракций БГК, ТРАНСЛИРУЕМЫХ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. Это было сделано с целью исключения возможного толкования выступлений депутатов горкенеша, представляющих партии, участвующие в выборах в Жогорку Кенеш, в качестве предвыборной агитации.

Также предлагалось приостановить использование средств, предусмотренных в городском бюджете на исполнение НАКАЗОВ избирателей, для исключения фактов подкупа избирателей.

Письмо носило служебный характер, но в случае необходимости мэрия Бишкека готова предоставить текст данного письма. Также мэрия предлагает автору внимательней читать документы мэрии и не допускать манипулирования информацией", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/408515
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, Бишкек
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