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Мэрия Бишкека сообщает о нехватке общественного транспорта

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в связи с подорожанием дизельного топлива произошел отток водителей микроавтобусов и сократилось количество единиц общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Если раньше горожан обслуживало порядка 3,5 тысяч маршруток, то на данный момент их количество составляет не более 1,5 тысячи. В связи с этим, столичная мэрия усиленно работает над вопросом увеличения количества общественного транспорта", - говорится в сообщении мэрии.

Сообщается, что на постоянной основе муниципалитет проводит выездные рабочие совещания. На местах специалисты управления городского транспорта проводят встречи с представителями фирм-перевозчиков по вопросу увеличения подвижного состава автобусов и микроавтобусов, а также перехода на большеместные бусы на экологически чистом виде топлива.

Также по итогам выездов решено проводить постоянные инспекции автобусов на маршрутах, подготовить общественный транспорт к зимнему периоду и создать постоянную рабочую группу по мониторингу работы пассажирского транспорта;

Кроме того, особое внимание уделяется на соблюдение водителями санитарно-эпидемиологических правил, а также этики и культуры обслуживания пассажиров.

По вопросам работы общественного транспорта можно обращаться (WhatsApp):

  1. Управление городского транспорта (маршрутки): 0502205202;
  2. Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0555898555;
  3. Бишкекское троллейбусное управление: 0990306076.
  4. Колл-центр мэрии города Бишкек: 1850, 1840


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URL: https://www.vb.kg/408518
Теги:
мэрия, транспорт, Бишкек, общественный транспорт
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