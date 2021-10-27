Кыргызский куб данных пригодится для мониторинга природных ресурсов

В Бишкеке подвели итоги инновационного проекта SIBELIUS, который стартовал в КР два года назад. Благодаря этому проекту у кыргызстанцев появилась уникальная возможность получать спутниковые снимки из источников НАСА и ЕСА и применять их для мониторинга природных ресурсов.

Для реализации проекта SIBELIUS были привлечены зарубежные эксперты, которые разработали базу спутниковых снимков, провели обучение наших местных специалистов как правильно использовать, анализировать и интегрировать спутниковые снимки c другими платформами.

Это стало возможным благодаря установке кыргызского Куба данных (KDC). Отмечается, что он был разработан eOsphere при участии Mercy Corps Кыргызстан в рамках проекта SIBELIUS, поддерживаемого Космическим агентством Великобритании (UKSA).

Страновой директор Мерсико Кыргызстан Умамат Кандалаева отметила, что, к сожалению, сроки реализация проекта истекли, но необходимо и дальше продолжать все начинания ради процветания нашей республики.

"Проект не просто успешный, а абсолютно революционный. Потому что одним из очень важных результатов стало то, что первый раз нам удалось разработать и установить в Кыргызстане Открытый куб данных - это оборудование 21 века, которое позволяет получать, обрабатывать снимки из космоса, поступающие из 4 разных спутников. Это дорогостоящие услуги, но для Кыргызстана, в рамках проекта предоставлены в виде гуманитарной помощи бесплатно. Теперь наша страна при помощи этих данных может проводить анализы окружающей среды, прогнозировать влияние изменения климата, что может быть широко применено в сельском хозяйстве", - подчеркнула Умамат Кандалаева.

По ее словам, спутниковые снимки наглядно демонстрируют изменение климата, все полученные данные являются доказательной базой и открытым полем для исследований ученых аналитиков. Все заинтересованные ведомства и организации имеют бесплатный доступ к информации.

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов КР, в свою очередь, тесно работает с Мерсико Кыргызстан в рамках проекта SIBELIUS для поддержки пользователей пастбищ с помощью надземных спутниковых систем.

"Хочу поблагодарить Мерсико за оказанную помощь, мы провели очень плодотворную совместную работу в двух областях, были проведены тренинги в пастбищных комитетах. Анализ спутниковых данных позволил нам оценить состояние пастбищ, в дальнейшем использовать спутниковые данные для снижения деградированных участков, и повысить урожайность пастбищ. Кроме того, нам удалось выявить ареал распространения деградаций пастбищ Суусамырской долины", - сказал заместитель директора департамента пастбищ и племенного животноводства Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Максатбек Мамытбеков.

Организатором и фасилитатором встречи выступил Юнисон Групп в рамках партнёрского соглашения между Мерсико и Юнисон Групп по сотрудничеству в сфере изменения климата.

В мероприятии также приняли участие представители компании eOsphere, Центрально-Азиатского Института прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ), Государственного проектного института по землеустройству "Кыргызгипрозем" при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве КР, а также все заинтересованные лица.

Итоговая встреча прошла также в онлайн-формате. У всех участников была возможность задать вопросы и высказать свою позицию касательно кыргызского Куба данных и проекта SIBELIUs.

Несмотря на то, что проект SIBELIUs завершился, сайт https://kyrgyzstan.sibelius-datacube.org:8443/map/en находится в открытом доступе на трех языках (кыргызский, русский, английский). Все желающие могут беспрепятственно получать информацию посредством спутниковых снимков.

Во время мероприятия стало известно, что проект SIBELIUs будет презентован как успешный опыт во время проведения Двадцать шестой сессии конференции сторон (КС-26) РКИК ООН в ноябре 2021 года в Глазго (Швейцария). Это говорит о том, что актуальность проекта только возрастает со временем.