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Спасатели МЧС ведут переговоры с мужчиной, который грозится суицидом

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- Наталья Крайнова
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В МЧС сообщают, что все еще пытаются отговорить мужчину от попытки суицида. Напомним, в Бишкеке мужчина забрался на девятый этаж строящегося дома на пересечении улиц Байтик-Баатыр и Суеркулова с намерением совершить самоубийство.

Сотрудникам МЧС, удалось установить личность мужчины: это Т.М. 1999 г.р.

В настоящее время принимаются попытки отговорить его от суицида. На место привлечены пять спасателей из службы спасения по городу Бишкек МЧС, так же одна бригада скорой помощи и сотрудники МВД.

Информация о том, почему он пошел на такой шаг, уточняется.


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URL: https://www.vb.kg/408523
Теги:
суицид, Бишкек
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