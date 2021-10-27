Спасатели МЧС ведут переговоры с мужчиной, который грозится суицидом

В МЧС сообщают, что все еще пытаются отговорить мужчину от попытки суицида. Напомним, в Бишкеке мужчина забрался на девятый этаж строящегося дома на пересечении улиц Байтик-Баатыр и Суеркулова с намерением совершить самоубийство.

Сотрудникам МЧС, удалось установить личность мужчины: это Т.М. 1999 г.р.

В настоящее время принимаются попытки отговорить его от суицида. На место привлечены пять спасателей из службы спасения по городу Бишкек МЧС, так же одна бригада скорой помощи и сотрудники МВД.

Информация о том, почему он пошел на такой шаг, уточняется.