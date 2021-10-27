Вопросы усиления партнерства в борьбе с торговлей людьми обсудили в Бишкеке

Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова сегодня, 27 октября, приняла участие в работе круглого стола на тему "Усиление партнерства по борьбе с торговлей людьми среди уязвимой молодежи и детей". В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных и неправительственных организаций.

Целью круглого стола является укрепление партнерства, межведомственного взаимодействия по борьбе с торговлей людьми среди уязвимых граждан.

На мероприятии презентованы итоги ситуационного анализа "Предупреждение и борьба с торговлей людьми среди уязвимой молодежи", проведенный Фондом "Оэйсис" в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Также рассмотрены вопросы по правовой защите прав жертв торговли людьми и социальной защите жертв торговли людьми. Результатом данной работы будет выработка мер по защите уязвимых подростков и молодежи в сфере борьбы торговли детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственным органам, партнерам и другим организациям, которые работают в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми.

Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова отметила, что Конституция определяет права и свободы человека высшей ценностью, при этом не допускаются рабство и торговля людьми.

"В соответствии с этим, Кыргызская Республика ратифицировала основные международные акты, направленные на предупреждение и борьбу с торговлей людьми. Ради наших детей мы должны сделать все, что можем. Государство будет и дальше работать по изменению к лучшему жизнь детей и молодежи, ставшими жертвами торговли и самое главное будет работать по предупреждению торговли детьми и молодежи", - подчеркнула Жыпариса Рысбекова.