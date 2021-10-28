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В Кыргызстан прибыли более 250 тысяч доз вакцины Pfizer

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кыргызстан прибыли более 250 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX, направленной на обеспечение справедливого доступа к вакцинам по всему миру. Pfizer является третьей партией вакцин против COVID-19, которые прибыли в Кыргызстан по линии инициативы COVAX, в которую входят 172 страны по всему миру.

"Мы должны продолжить борьбу с COVID-19 вместе! США передает эти вакцины и оказывает финансовую поддержку кампании по вакцинации правительства Кыргызстана, чтобы каждый желающий смог получить безопасную и эффективную вакцину", - заявила временный поверенный в делах США Соната Коултер на церемонии передачи.

Вместе с вакциной Pfizer, сегодня Кыргызстан получил и 111,600 доз вакцины Sinofarm, обеспеченные также инициативой COVAX и 43,800 флаконов специальных разбавителей для вакцин. Ранее в страну прибыли 293,200 специальных шприцев. Глобально, инициатива под руководством Альянса ГАВИ, ВОЗ, CEPI и ЮНИСЕФ работает с производителями и партнерами в области закупок вакцин против COVID-19, а также занимается вопросами транспортировки, логистики и хранения.

"ЮНИСЕФ и ВОЗ поддерживают усилия правительства Кыргызстана по предотвращению распространения COVID-19 и достижению 80 процентов вакцинирования населения страны. В рамках инициативы COVAX ЮНИСЕФ занимается закупками вакцин, холодового оборудования для хранения вакцин, а также специального расходного материала для вакцинирования. В начале октября в Кыргызстан были доставлены и установлены четыре морозильника с ультра-холодовой цепью для хранения вакцин Pfizer. На данный момент при поддержке ЮНИСЕФ проводятся тренинги для медицинского персонала по правильному использованию оборудования", - отметила Кристин Жольм, Представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

"Кыргызстан, как и все страны мира, столкнулась с масштабным кризисом в области здравоохранения. Мы все должны осознать, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19 и пройти вакцинацию. Уверен, что совместными усилиями мы сможем противостоять пандемии коронавирусной инфекции. Я выражаю огромную благодарность правительству США и всем нашим партнерам по развитию, оказывающих нам посильную помощь в борьбе с COVID-19", - сказал министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/408535
Теги:
вакцина, США, COVID-19, COVID, вакцинация
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