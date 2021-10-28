В Бишкеке и Токмаке прошли рейды по угольным точкам

В Бишкеке и Токмаке прошли масштабные рейды по топливным базам и стационарным точкам по урегулированию цен на уголь. Как сообщает пресс-служба Государственного агентства антимонопольного регулирования, рейды прошли 26 октября, совместно с рабочей комиссией мэрии Бишкека и Токмока, районных УГНС, Управлений патрульной службы милиции и МТУ.

Сообщается, что в ходе рейда была проведена разъяснительная работа с руководителями топливных баз и стационарных точек о недопущении превышения предельного уровня цен на уголь для населения в 4400 сомов, с погрузкой 4500 сомов, соблюдении законодательства о защите прав потребителей и правил торговли.

"Владельцы топливных баз предупреждены о не превышении цен на уголь, также уведомлены об ответственности за превышение установленных цен", - говорится в сообщении антимонопольного органа.

Также, за организацию в придорожной полосе торговых точек (стихийная торговля на ул.Мурманская) наложены штрафные санкции субъектам, реализующим уголь в неположенных местах и без соответствующих разрешений в соответствии с Кодексом о нарушениях.