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В Бишкеке и Токмаке прошли рейды по угольным точкам

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке и Токмаке прошли масштабные рейды по топливным базам и стационарным точкам по урегулированию цен на уголь. Как сообщает пресс-служба Государственного агентства антимонопольного регулирования, рейды прошли 26 октября, совместно с рабочей комиссией мэрии Бишкека и Токмока, районных УГНС, Управлений патрульной службы милиции и МТУ.

Сообщается, что в ходе рейда была проведена разъяснительная работа с руководителями топливных баз и стационарных точек о недопущении превышения предельного уровня цен на уголь для населения в 4400 сомов, с погрузкой 4500 сомов, соблюдении законодательства о защите прав потребителей и правил торговли.

"Владельцы топливных баз предупреждены о не превышении цен на уголь, также уведомлены об ответственности за превышение установленных цен", - говорится в сообщении антимонопольного органа.

Также, за организацию в придорожной полосе торговых точек (стихийная торговля на ул.Мурманская) наложены штрафные санкции субъектам, реализующим уголь в неположенных местах и без соответствующих разрешений в соответствии с Кодексом о нарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/408538
Теги:
Госантимонополия, уголь, цены, Бишкек, отопление
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