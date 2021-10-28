Кыргызстан стал председателем в исполнительном совете МОГО в Женеве

На 54-й сессии исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), которая проходит в Женеве, по итогам состоявшихся выборов при сильнейшей конкуренции, кандидатура министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообека Ажикеева была выбрана на пост председателя исполнительного совета МОГО.

Заместителем председателя исполнительного совета МОГО избран первый заместитель главы службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Леван Гирсиашвили.

Таким образом Кыргызстан в третий раз становится председательствующей стороной.

"Председательство в МОГО состоящем из более чем 60 стран мира – большая честь для нашей страны, ведь именно данный орган принимает знаковые решения в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. МОГО способствует дальнейшему развитию сотрудничества в области гражданской защиты на региональном и глобальном уровнях с зарубежными странами, привлечению инвестиций в сферу управления рисками бедствий для устойчивого развития страны и продвижения национальных интересов" - отметил министр ЧС КР Бообек Ажикеев.