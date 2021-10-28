Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

Кыргызстан стал председателем в исполнительном совете МОГО в Женеве

275  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 54-й сессии исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), которая проходит в Женеве, по итогам состоявшихся выборов при сильнейшей конкуренции, кандидатура министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообека Ажикеева была выбрана на пост председателя исполнительного совета МОГО.

Заместителем председателя исполнительного совета МОГО избран первый заместитель главы службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Леван Гирсиашвили.

Таким образом Кыргызстан в третий раз становится председательствующей стороной.

"Председательство в МОГО состоящем из более чем 60 стран мира – большая честь для нашей страны, ведь именно данный орган принимает знаковые решения в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. МОГО способствует дальнейшему развитию сотрудничества в области гражданской защиты на региональном и глобальном уровнях с зарубежными странами, привлечению инвестиций в сферу управления рисками бедствий для устойчивого развития страны и продвижения национальных интересов" - отметил министр ЧС КР Бообек Ажикеев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408539
Теги:
МЧС, оборона, Швейцария, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  