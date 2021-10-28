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Рынок "Дыйкан" бесплатно предоставляет торговые места

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- Бакыт Басарбек
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Вчера в Бишкеке прошло официальное открытие рынка "Дыйкан", на котором присутствовали аким Ленинского района столицы, представители "Кыргыз темир жолу" и руководство рынка.

По словам главы администрации района Руслана Тагаева, на данный момент рынок готов принять всех желающих.

"При этом места будут предоставлены бесплатно. Думаю, у этого рынка есть будущее, так как горожане еще помнят, как совсем недавно работал этот рынок. Уже готовы торговые места, дорожки и стоянки асфальтированы. В данное время продолжаются реконструкция и ремонт для более комфортной работы. Скоро будут также готовы и склады для хранения товаров, в общем, базар будет отвечать всем санитарным нормам. Приглашаем торговцев, фермеров и всех желающих прибрести здесь места", - сказал он.

В свою очередь директор рынка "Дыйкан" Женишбек Апсаматов добавил, что целых 3000 торговых мест ждут своих продавцов, при этом, никаких налогов до конца года не нужно платить.

"Меня часто спрашивают, сколько стоит место на рынке. Я тоже отмечу, что места совершенно бесплатные. Рынок является народным и никакой заинтересованности у частных лиц здесь нет и не будет. Любой желающий может бесплатно приобрести место и еще он не будет платить аренду до декабря месяца", - сказал он.

Также Женишбек Апсаматов рассказал, что 30-31 октября на рынке пройдет ярмарка, на которой будет представлена различная сельскохозяйственная продукция.

"Мы приглашаем всех горожан на эту грандиозную ярмарку, на которой они смогут приобрести овощи и фрукты по дешевой цене. Думаю, жители Бишкека останутся довольны", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/408543
Теги:
Дыйкан, Ленинский район, рынок, Бишкек
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