В РФ ратифицировано соглашение СНГ о правовой помощи и обмене данными

Депутаты Государственной Думы РФ ратифицировали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными. Документ был внесен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Данное соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2020 года. И, по информации ГД РФ, дает любому из ратифицировавших его государств право запрашивать такие персональные данные, как сведения о гражданстве, праве на постоянное или временное проживание, постановке на учет и выдаче виз.

Страны также могут затребовать информацию о наличии у того или иного лица недвижимости, обязательств имущественного характера на территориях других государств и о том, были ли эти лица привлечены к административной или уголовной ответственности за границей.

Уполномоченный орган получившей запрос страны должен будет ответить в срок, не превышающий двух месяцев. Если запрашиваемая сторона полагает, что ответ может нанести ущерб ее безопасности и суверенитету, или предполагает, что информацию используют для преследования по религиозному или этническому признаку, она вправе не отвечать или дать ответ на определенных условиях.

При этом адресат запроса должен обеспечить его конфиденциальность и не распространять информацию о самом факте обращения.