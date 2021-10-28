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В РФ ратифицировано соглашение СНГ о правовой помощи и обмене данными

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- Евгений Денисенко
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Депутаты Государственной Думы РФ ратифицировали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными. Документ был внесен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Данное соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2020 года. И, по информации ГД РФ, дает любому из ратифицировавших его государств право запрашивать такие персональные данные, как сведения о гражданстве, праве на постоянное или временное проживание, постановке на учет и выдаче виз.

Страны также могут затребовать информацию о наличии у того или иного лица недвижимости, обязательств имущественного характера на территориях других государств и о том, были ли эти лица привлечены к административной или уголовной ответственности за границей.

Уполномоченный орган получившей запрос страны должен будет ответить в срок, не превышающий двух месяцев. Если запрашиваемая сторона полагает, что ответ может нанести ущерб ее безопасности и суверенитету, или предполагает, что информацию используют для преследования по религиозному или этническому признаку, она вправе не отвечать или дать ответ на определенных условиях.

При этом адресат запроса должен обеспечить его конфиденциальность и не распространять информацию о самом факте обращения.


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URL: https://www.vb.kg/408550
Теги:
виза, Россия, Москва, Помощь
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