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В Бишкеке пассажиров трамбуют в маршрутки (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке настолько назрел кризис в пассажирских перевозках, что на некоторых остановках появились люди, которые впихивают и трамбуют пассажиров в переполненные маршрутки. Такое видео появилось в кыргызстанском сегменте социальных сетей. Люди пытаются втиснуться битком забитую маршрутку № 150.

Напомним, что только вчера, 27 октября, мэрия Бишкека жаловалась, что в связи с подорожанием дизельного топлива произошел отток водителей микроавтобусов и сократилось количество единиц общественного транспорта.

Если раньше горожан обслуживало порядка 3,5 тысяч маршруток, то на данный момент их количество составляет не более 1,5 тысячи.


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URL: https://www.vb.kg/408552
Теги:
маршрутки, Бишкек, общественный транспорт, пассажирские перевозки
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