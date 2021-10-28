В Бишкеке пассажиров трамбуют в маршрутки (видео)

В Бишкеке настолько назрел кризис в пассажирских перевозках, что на некоторых остановках появились люди, которые впихивают и трамбуют пассажиров в переполненные маршрутки. Такое видео появилось в кыргызстанском сегменте социальных сетей. Люди пытаются втиснуться битком забитую маршрутку № 150.

Напомним, что только вчера, 27 октября, мэрия Бишкека жаловалась, что в связи с подорожанием дизельного топлива произошел отток водителей микроавтобусов и сократилось количество единиц общественного транспорта.

Если раньше горожан обслуживало порядка 3,5 тысяч маршруток, то на данный момент их количество составляет не более 1,5 тысячи.