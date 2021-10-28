В МЧС уверяют, что парень, совершивший суицид сам не дал себя спасти

Со вчерашнего вечера пользователи социальных сетей задаются вопросом: "Можно ли было спасти парня, который спрыгнул с верхних этажей недостроенного здания?" Почему внизу никто не натянул тент, ведь парень находился на верхних этажах больше 4 часов. Все это время с ним вели переговоры сотрудники МЧС и психологи. Но внизу ничего не было готово на тот случай, если он все-таки спрыгнет.

Начальник Главного управления гражданской защиты МЧС, подполковник Ырыспек Жолдошбаев пояснил, почему парня, прыгнувшего с крыши недостроенной многоэтажки, не удалось спасти.

"Гражданин не дал нам возможности провести спасательные работы. Во-первых, парень не протянул нам руку. Мы подошли к нему, чтобы помочь, но он не подпустил наших работников к себе. Есть специальные тенты, которые помогают при спасении человека, падающего с высоких этажей, но по инструкции нельзя их использовать в случаях, если высота превышает восемь метров. Это запрещено по техническим нормам. Мы могли бы спустить его на землю с помощью альпинистких снаряжений и веревок. Но он, наверное, из-за того, что пострадал в психологическом плане, не подпускал к себе близко", - сказал он.

Жолдошбаев также объяснил, почему при спасении парня они не смогли использовать специальные спасательные инструменты.

"Люди в соцсетях говорят, что мы могли бы установить батуты, но это бы не помогло. Он бы не спасся, прыгнув с такой высоты и с такой скоростью. На таких строительных объектах должны были быть сетки безопасности, но их не было. Могло произойти много разных нюансов. Если бы мы приблизились к нему, а он спрыгнул бы, то спасатели стали бы виновниками его смерти. Было шесть спасателей, психолог, его родственники... Он также разговаривал с отцом по телефону, но, к сожалению, спасти человека не получилось", добавил Жолдошбаев.