Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

В МЧС уверяют, что парень, совершивший суицид сам не дал себя спасти

214  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Со вчерашнего вечера пользователи социальных сетей задаются вопросом: "Можно ли было спасти парня, который спрыгнул с верхних этажей недостроенного здания?" Почему внизу никто не натянул тент, ведь парень находился на верхних этажах больше 4 часов. Все это время с ним вели переговоры сотрудники МЧС и психологи. Но внизу ничего не было готово на тот случай, если он все-таки спрыгнет.

Начальник Главного управления гражданской защиты МЧС, подполковник Ырыспек Жолдошбаев пояснил, почему парня, прыгнувшего с крыши недостроенной многоэтажки, не удалось спасти.

"Гражданин не дал нам возможности провести спасательные работы. Во-первых, парень не протянул нам руку. Мы подошли к нему, чтобы помочь, но он не подпустил наших работников к себе. Есть специальные тенты, которые помогают при спасении человека, падающего с высоких этажей, но по инструкции нельзя их использовать в случаях, если высота превышает восемь метров. Это запрещено по техническим нормам. Мы могли бы спустить его на землю с помощью альпинистких снаряжений и веревок. Но он, наверное, из-за того, что пострадал в психологическом плане, не подпускал к себе близко", - сказал он.

Жолдошбаев также объяснил, почему при спасении парня они не смогли использовать специальные спасательные инструменты.

"Люди в соцсетях говорят, что мы могли бы установить батуты, но это бы не помогло. Он бы не спасся, прыгнув с такой высоты и с такой скоростью. На таких строительных объектах должны были быть сетки безопасности, но их не было. Могло произойти много разных нюансов. Если бы мы приблизились к нему, а он спрыгнул бы, то спасатели стали бы виновниками его смерти. Было шесть спасателей, психолог, его родственники... Он также разговаривал с отцом по телефону, но, к сожалению, спасти человека не получилось", добавил Жолдошбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408558
Теги:
МЧС, суицид, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  