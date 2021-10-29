3 ноября состоится юбилейный концерт ансамбля русской песни "Сувенир"

3 ноября 2021 года в 18 часов, в преддверии Дня Народного единства, в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится юбилейный концерт ансамбля русской песни "Сувенир".
Выступление организовано представительством Россотрудничества в КР при поддержке посольства России в Кыргызстане, управления культуры мэрии Бишкека и РКЦ "Гармония".
На протяжении 15 лет ансамбль "Сувенир" успешно популяризирует российскую музыкальную культуру и способствует культурному сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией.
Неизменными руководителями ансамбля являются заслуженный артист Кыргызстана Владимир Тулин и отличник культуры Кыргызстана Людмила Чунтонова.
Зрителей ждет обширная творческая программа, в которую войдут, как номера, вошедшие в золотой фонд ансамбля, так и новые номера.
Вход на концерт по пригласительным билетам. Получить пригласительный вы можете по адресу: Бишкек, бульвар Эркиндик, 2/1. Количество пригласительных ограничено.