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Кыргызстан инициирует международный климатический форум

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- Евгений Денисенко
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Перспективы развития экономики в Евразийском экономическом союзе, активизации в нем интеграционных процессов рассмотрены в ходе Делового форума ЕАЭС "Интеграция": новые возможности для расширения сотрудничества". Он прошел 27 октября в Москве с участием представителей госструктур, бизнес-сообществ стран-союзниц, международных организаций.

Форум проводится ежегодно по инициативе Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию и АНО по содействию экономической активности предпринимателей "Корпорация Альфа", Евразийской экономической комиссии и Министерства промышленности и торговли России.

Большое внимание на форуме было уделено реализации совместных интеграционных проектов для выхода на траекторию устойчивого экономического роста. Также прошли отраслевые секции, посвященные цифровой трансформации, механизмам поддержки экспорта и другим актуальным темам.

По словам председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, экономика ЕАЭС восстанавливается после пандемии. И за восемь месяцев текущего года рост объёмов взаимной торговли в Союзе составил 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 14 процентов выше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

"Это говорит о том, что у нас в ЕАЭС сформированы устойчивые горизонтальные связи, есть достаточная емкость внутреннего рынка, а значит, имеется серьезный потенциал для наращивания кооперации", - отметил Михаил Мясникович. Говоря о перспективах реализации масштабных проектов с интеграционным эффектом, он сообщил, что ЕЭК уже проработала новые инструменты мотивации для бизнеса. В их числе – субсидирование ставки Евразийского банка развития и использование ресурсов Евразийского фонда стабилизации и развития.

"Глобальная задача, с которой нам предстоит справиться, – создание условий для полномасштабной цифровой трансформации таможенного администрирования, - рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов (Кыргызстан). - В итоге мы получим развитие интеллектуальных пунктов пропуска, внедрение прогнозной аналитики, дальнейшее развитие системы управления рисками на основе анализа больших данных, а также унификации данных систем государств Союза".

В частности, проинформировал Мамытканов, планируется создать единую систему таможенного транзита ЕАЭС, основанную в первую очередь на применении навигационных пломб и единых гарантийных механизмах. Это приведет к снижению барьеров и обеспечит предсказуемое и незаметное для бизнеса таможенное регулирование.

В свою очередь, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков (Кыргызстан) акцентировал внимание на вопросах энергетической безопасности и цифровизации транспортной сферы. Он подчеркнул, что необходимо внимательно относиться к вопросам декарбонизации, препятствовать искусственному форсированию "озеленения" международной повестки дня в ущерб устойчивости национальных энергетических секторов.

Как сообщил министр, сегодня в портфеле Евразийской экономической комиссии - целый ряд проектов по внедрению цифры в транспортные перевозки. Речь идет и об экосистеме цифровых транспортных коридоров, и об инициативе России по созданию витрины национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров и цифровизации грузовых железнодорожных перевозок. Темирбек Асанбеков заявил: "Мы планируем, что в основу наших стандартов будут заложены международные нормы, чтобы можно было встроиться в цифровой коридор между Европой и Азией".

Кроме того, министр напомнил, что в следующем году председательство в органах ЕАЭС переходит к Кыргызской Республике. И одна из инициатив страны - проведение на берегу Иссык-Куля международного климатического форума. Темирбек Асанбеков пригласил присутствующих к участию в этом важном событии.


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URL: https://www.vb.kg/408571
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