Владелец "Юрфы" потребовал удалить статьи про его врачей

После публикации на нашем ресурсе и в социальных сетях обращений и жалоб кыргызстанцев по поводу деятельности клиники "Юрфа" в адрес нашей редакции пришло письмо за подписью учредителя вышеназванного частного медучреждения, в котором последний потребовал удалить материалы и дать опровержение.

При этом в своем письме г-н Кимсанов сам же себе и противоречит. То есть, с одной стороны, он утверждает, что "информация, содержащаяся в Instagram и на You tube канале, не соответствует действительности". С другой – что только суд может определить вину его медиков.

"Соответственно вина врачей хирургов никем не доказана и обвинять их во врачебной ошибке далеко преждевременно. Распространяя недостоверную информацию, вы нарушили принцип презумпции невиновности, провозглашенного Конституцией КР. В соответствии со ст. 57 Конституции КР каждый считается невиновным в совершении преступления пока его виновность не будет доказана судом", - говорится в письме владельца клиники.

Получается, только суд может определить виновность врачей, но почему тогда г-н Кимсанов утверждает, что все обвинения женщин не соответствуют действительности, если, как он утверждает, следствие еще не закончилось? Получается он сам, по собственной логике, делает преждевременные выводы. В любом случае по поводу публикаций поясняем.

Гульнара Саякбаева обратилась в редакцию VB.KG в состоянии крайней степени отчаяния и попросила помощь редакции в опубликовании ее обращения в компетентные органы.

С момента проведения хирургической операции и до момента обращения в редакцию, а это прошло 1,5 года, со стороны руководства клиники "Юрфа" не предпринимались никаких действий для выяснения сложившейся ситуации с Саякбаевой.

В редакцию Саякбаевой были представлены все подверждающие документы о проведении хирургической операции в клинике "Юрфа", а также документы, подтверждающие получение ею инвалидности. То есть сведения по обращению Саякбаевой в клинику "Юрфа" по получению инвалидности являются достоверными и соответствуют действительности. Это сведения не являются "фейком", следовательно, не могут быть удалены как недостоверная информация.

Саякбаева действительно не может самостоятельно дышать и говорить, что воочию увидели сотрудники редакции. Молодая женщина может говорить, только закрыв отверстие в горле ладонью, иначе звук не проходит. Женщина нуждается в повторной операции и в средствах для ее проведения. Для чего была запущена фандрайзинговая компания.

Владельцем сайта VB.KG, как и одноименного ютуб-канала, инстаграмм-страницы является ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и деятельность информационного ресурса регулируются не только Законом КР "О защите от недостоверной (ложной) информации", но и

- Конституцией КР;

- Законом КР "О средствах массовой информации";

- Законом КР "О защите профессиональной деятельности журналиста"

- Постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской Республики "О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации"

В части того, что по мнению Саякбаевой, имело место неквалифицированная хирургическая помощь, то это ее мнение соответствует ст.32 Конституции КР, когда "каждый имеет право на свободу мысли и мнения. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него. Право высказывать свое личное мнение, в том числе в критической форме является конституционным правом гражданина. Мнение, даже неправильное с чьей-либо точки зрения, не может быть опровергнуто в судебном порядке и не влечет за собой право на опровержение".

В п. 16 постановления Пленума ВС КР указано, что в ст.41 Конституции КР закреплено право граждан направлять личные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в установленный законом срок.

В тех случаях когда гражданин обращается в компетентные органы с заявлением, в котором приводит те или иные сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности.

В указанном случае имело место реализация гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию с целью установления фактических обстоятельств, руководствуясь при этом принципами презумпции невиновности и защиты прав на неприкосновенность частной жизни гражданина.

Требования о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда, могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в указанные органы не имело под собой никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить вред другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом.

Саякбаева обращается в компетентные органы с публичным заявлением посредством использования информационных ресурсов ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек", что является не подлежащим никакому ограничению ее конституционным правом.

Необходимо отметить, что средство массовой информации освобождается от ответственности, если распространяемые сведения содержались в публичных выступлениях.

Учитывая вышеизложенное, убедительно просим руководителя клиники "Юрфа" предпринять действия по выяснению ситуации с Саякбаевой и другими женщинами и связаться с ними лично. Редакция считает, что такие врачебные ситуации не должны решаться в плоскости СМИ.