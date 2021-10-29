КГТУ подписал соглашение с Российским государственным университетом

Кыргызский государственный технический университет (КГТУ) имени И. Раззакова подписал соглашение о сотрудничестве с Российским государственным университетом имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

Следует отметить, что это одно из старейших учебных заведений России, которое воспитало не одно поколение выдающихся работников легкой и текстильной промышленности.

Подписание соглашения состоялось в ходе учебно-ознакомительной поездки преподавателей КГТУ, а также представителей учебного центра легкой промышленности "Индустрия кадров" при КГТУ в Москву. Основной целью поездки было ознакомление с деятельностью РГУ, установление научно-образовательного и стратегического партнерства и изучение лучших практик в части подготовки кадров для отрасли. Соглашение о сотрудничестве было подписано с целью установления партнерских отношений в сфере образования, науки и международного сотрудничества в областях развития академической мобильности обучающихся и преподавателей.

В ходе визита представители КГТУ провели ряд встреч с руководителями ведущих подразделений РГУ, обсудили вопросы обмена студентами, магистрантами и аспирантами, учебными модулями и программами, инновационными подходами в области подготовки кадров, а также возможность проведения совместных научных работ преподавателей двух вузов.

"Мы ознакомились с работой кафедры "Художественное моделирование, конструирование и технологии швейных изделий", а также с организацией работы дополнительного образования при данной кафедре. В рамках соглашения двух вузов "Институт дополнительного образования" может заключить договор о совместной работе с учебным центром легкой промышленности "Индустрия кадров" по подготовке и переподготовке кадров для текстильной и легкой промышленности" - отметила заведующая кафедрой "Технология изделий легкой промышленности" КГТУ имени И. Раззакова Имийла Рысбаева.

"Ознакомившись с работой института дополнительного образования, мы сможем в дальнейшем применять полученные рекомендации для улучшения и усиления работы нашего учебного центра. Мы планируем активно взаимодействовать с РГУ для повышения потенциала наших сотрудников, улучшения образовательного процесса, качества предоставляемых услуг нашим учебным центром. Поскольку, наши швейные компании 80 процентов своей продукции экспортируют на российский рынок, для нас очень важно было изучить, каким образом идет подготовка кадров для текстильно-швейного сектора России, который в последнее время набирает обороты. Нам необходимо идти в ногу со временем и внедрять новые методы обучения в наших учебных заведениях, чтобы выпускать компетентные и конкурентоспособные кадры для отрасли", - добавила она.

Учебно-ознакомительная поездка была организована при технической поддержке глобальной текстильной и швейной программы, реализуемой Международным торговым центром и финансируемой правительством Швейцарии.