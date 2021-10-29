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Кыргызстан принял участие в работе Евразийского альянса омбудсменов

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- Айжан Мамбеталиева
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Заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева приняла участие в работе VI заседания Евразийского альянса омбудсменов, посвященного обмену лучшими практиками по актуальным проблемам защиты прав молодежи на Евразийском пространстве. Конференция проходила в режиме онлайн по видеосвязи.

В ходе заседания главы национальных правозащитных институтов обсудили актуальные вопросы защиты прав молодёжи с учётом общности целей, образа жизни и культурных ценностей обществ государств-членов Европейского альянса омбудсменов, рассмотрели правовые механизмы укрепления гарантий прав молодежи, а также обозначили совместные задачи на ближайшую перспективу.

Приветствуя участников конференции, Гульнара Жамгырчиева поблагодарила офис Уполномоченного по правам человека в России и лично Татьяну Москалькову за организацию данной встречи и поднятие на обсуждение весьма злободневных вопросов.

"Сегодня, в период борьбы с пандемией короновируса и ее последствиями, одной из основных задач каждого государства является преодоление проблем, возникающих при защите прав молодежи. Например, из-за распространения пандемии короновируса обучение студентов в ВУЗах Кыргызстана перешло из очной в онлайн форму – с использованием возможностей сети Интернет и различных мессенджеров. Из-за этого не только снизилась успеваемость студентов, но и изменились подходы к подаче учебного материала, а расходы учебных заведений на предоставляемые услуги значительно сократились. В связи с этим в аппарат омбудсмена КР стали поступать обращения от студентов с просьбой защитить их конституционные права, а именно – по вопросам снижения оплаты за контрактное обучение в высших учебных заведениях Кыргызстана", - отметила в своем выступлении Гульнара Жамгычиева.

Также заместитель акыйкатчы сообщила, что институтом омбудсмена КР и ею лично было предложено Министерству образования республики, во избежание недочётов по исполнению договорных обязательств перед студентами, провести по ВУЗам правовой анализ исполнения договорных обязательств, в частности определить себестоимость затрат по фактической предоставленной услуге в онлайн-режиме и произвести перерасчет в соответствии со складывающимися фактическими затратами на обучение, провести правовой анализ исполнения договорных обязательств. Также о предлагаемых расчетах и вычетах предоставить полную информацию и рассмотреть возможность предоставления отсрочки по выплатам контрактов.

"Все предложения аппарата омбудсмена Кыргызстана нашли понимание в профильных государственных ведомствах и послужили тому, что повсеместно были проведены "круглые столы" при содействии наших сотрудников и с участием представителей государственных органов, общественных организаций, гражданских активистов и самое главное – руководства ВУЗов, колледжей, лицеев и других учебных заведений. Считаю, что на сегодняшний день это стало одной из лучших практик, которой мы можем поделиться с присутствующей сейчас аудиторией", – подытожила Гульнара Жамгырчиева.

Справочно: Европейский альянс омбудсменов был учрежден в 2017 году при непосредственном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Он является первым в истории правозащитным союзом, который объединяет усилия государственных правозащитников Европы и Азии. Эта организация включает омбудсменов восьми государств: России, Кыргызстана, Армении, Ирана, Казахстана, Монголии, Сербии и Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/408583
Теги:
омбудсмен, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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