В Бишкеке открылось посольство Монголии

В Бишкеке вчера, 28 октября, министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР Руслан Казакбаев принял копии верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в КР г-на Ганхуяг Содном. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Министр Казакбаев поздравил посла Ганхуяг Содном с назначением на должность в качестве первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Кыргызской Республике и пожелал ему успехов в почетной миссии.

В ходе беседы Казакбаев выразил благодарность монгольской стороне за принятое решение преобразовать Генеральное консульство в Посольство Монголии в КР, а также информировал об открытии Посольства КР в Монголии в ближайшем будущем. Стороны обсудили текущее состояние кыргызско-монгольских отношений, а также обменялись мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия, в особенности акцентировав внимание на развитии торгово-экономического сотрудничества и важности открытия прямых авиарейсов между столицами.

Кроме того, в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений, Казакбаевым предложено отметить событие совместными усилиями: организовать двусторонние визиты на высшем и высоком уровнях, на уровне внешнеполитических ведомств, провести ряд культурных мероприятий.

В свою очередь, посол Монголии Содном поблагодарил министра и передал теплые слова приветствия от имени руководства МИД Монголии. Содном особо подчеркнул, что в настоящее время между КР и Монголией полноценно сформирована правовая база практически во всех сферах сотрудничества. ЧПП Монголии уверил, что приложит все усилия для активизации двусторонних отношений и достижения ощутимых результатов, в том числе в сфере торговли, экономики, сельского хозяйства, туризма, культуры и науки. Кроме того, монгольская сторона выразила надежду на скорейшее открытие посольства КР в Улан-Батор Монголии.

Переговоры прошли в дружественной атмосфере и в духе полного взаимопонимания по всем обсуждаемым вопросам.